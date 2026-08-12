وداعا للبحث الطويل.. واتساب يختبر زرا جديدا على آيفون

خبرني - في المحادثات الطويلة على تطبيق واتساب، قد تتحول محاولة العثور على رسالة قديمة إلى عملية مرهقة، خصوصا عندما تمتد الدردشة لسنوات وتضم آلاف الرسائل والصور والروابط. ولحل هذه المشكلة، تعمل واتساب على إضافة اختصار جديد يتيح لمستخدمي آيفون الوصول إلى أداة البحث داخل المحادثة بصورة مباشرة.

وكشف تقرير حديث نشره موقع "9 تو 5 ماك" (9to5Mac) أن الإصدار التجريبي الأحدث من واتساب لنظام "آي أو إس" (iOS) يتضمن إشارات إلى أداة بحث جديدة داخل المحادثة، وتختلف الفكرة عن طريقة البحث الحالية، إذ تهدف إلى وضع زر مخصص داخل واجهة الدردشة يسمح للمستخدم ببدء البحث دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة أو فتح معلوماتها.

بحث أسرع داخل المحادثة

تتيح واتساب بالفعل البحث عن الرسائل، لكن الوصول إلى هذه الوظيفة على آيفون يتطلب حاليا المرور عبر خيارات المحادثة، أما التصميم الذي يجري اختباره فيهدف إلى تقليل عدد الخطوات، بحيث يصبح الوصول إلى البحث أكثر مباشرة أثناء تصفح الدردشة.

وبحسب التقارير، سيظهر زر مخصص للبحث داخل المحادثة، ومن خلاله يستطيع المستخدم الانتقال إلى وضع البحث وكتابة كلمة أو عبارة للعثور على الرسائل ذات الصلة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للمحادثات الجماعية أو المحادثات التي تحتوي على سجل طويل من الرسائل.

فعلى سبيل المثال، إذا أراد المستخدم العثور على عنوان أرسله أحد أصدقائه قبل أشهر، أو رابط لمقال، أو تفاصيل موعد جرى الاتفاق عليه في محادثة قديمة، فإن الاختصار الجديد يمكن أن يوفر عليه العودة إلى قائمة إعدادات المحادثة للوصول إلى البحث.

لماذا تعد الميزة مهمة؟

رغم أن البحث داخل المحادثات ليس وظيفة جديدة في واتساب، فإن تحسين طريقة الوصول إليه يعكس اتجاها متزايدا لدى التطبيق نحو جعل أدواته أكثر سهولة، خصوصا مع تضخم حجم المحادثات التي يحتفظ بها المستخدمون لسنوات.

وتصبح المشكلة أكثر وضوحا في مجموعات العمل والعائلة والمحادثات التي تُستخدم كمستودع للروابط والملفات والمعلومات. وفي هذه الحالات، لا تكمن الصعوبة في وجود أداة البحث، وإنما في الوصول إليها بسرعة ثم العثور على المحتوى المطلوب.

كما أن الاختصار قد يكون مفيدا للمستخدم الذي يتصفح محادثة معينة بالفعل، إذ يمكنه الانتقال مباشرة إلى البحث بدلا من العودة إلى شاشة أخرى ثم تحديد المحادثة مرة أخرى.

ليست متاحة للجميع بعد

المهم أن الزر الجديد لم يُطرح رسميا لجميع مستخدمي آيفون حتى الآن، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن واتساب لا تزال تعمل عليه ضمن نسخة تجريبية، مما يعني أن التصميم والوظائف النهائية قد تتغير قبل إطلاقه بصورة رسمية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تختبر فيها واتساب تحسينات مرتبطة بالبحث على أجهزة آيفون. ففي يونيو/حزيران الماضي بدأ التطبيق طرح إمكانية البحث داخل تحديثات القنوات لمستخدمي آيفون، بعد فترة من توفر وظيفة مماثلة على أندرويد.

ويشير ذلك إلى اهتمام الشركة بجعل البحث داخل التطبيق أكثر مرونة، في وقت تتزايد فيه كمية المحتوى الذي يتعامل معه المستخدم عبر واتساب، من الرسائل النصية إلى الصور والملفات والروابط.