3 أسباب وراء رفض رودري لريال مدريد وتفضيله برشلونة

كشف تقرير إسباني عن سر الرفض القاطع للإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" لاعب مانشستر سيتي للانتقال إلى ريال مدريد رغم أنه كان قريبا من ذلك قبل أن يوجه اهتمامه الكامل نحو غريمه برشلونة.

وارتبط اسم رودري بالانضمام إلى ريال مدريد بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2026، لكن 3 مآخذ -على حد تعبير صحيفة "سبورت" الإسبانية- دفعته إلى إدارة ظهره للنادي الملكي وتحويل بوصلته نحو "البلوغرانا".

أسباب قرار رودري

وأوضحت الصحيفة -نقلا عن الإعلامي رامون ألفاريز دي مون- أن رودري عتب على ريال مدريد تأخره الكبير في التحرك نحوه، ثم تباطؤه مجددا في حسم الصفقة، وهو أول مأخذ اللاعب على النادي.

ووصل ريال مدريد إلى مرحلة التفاوض مع مانشستر سيتي بشأن قيمة الانتقال، لكن الأول منح الأولوية لصفقات أخرى مثل التعاقد مع يان ديوماندي وكذلك تجديد عقد فينيسيوس جونيور.

أما المأخذ الثاني فلم يخفِ رودري -الفائز بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2026- ضيقه من كثرة التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن عدم رغبة الرئيس فلورنتينو بيريز في ضمه.

أما المأخذ الثالث والأخير فتمثل في معلومات وصلت إلى رودري بشأن وجود مشكلات داخل غرفة ملابس ريال مدريد، ورغم أن النادي قدّم له التفسيرات المناسبة، فإن الأمور انتهت بعدم اقتناع اللاعب بالتوقيع للنادي الملكي.

وكان رودري قد عقد اجتماعا شخصيا مع مسؤولي ريال مدريد، وأوشك الطرفان على التوصل إلى اتفاق، لكن اللاعب فضّل برشلونة في النهاية لشعوره "براحة أكبر" على الصعيدين المهني والشخصي، وعليه بات انضمامه إلى البلوغرانا "مسألة وقت" وفق ما تقوله صحيفة "سبورت".

ووصل رودري إلى اقتناع بأنه سيكون أفضل حالا في برشلونة، فهو يعرف عن قرب معظم اللاعبين من خلال المنتخب الإسباني، كما أن أسلوب اللعب يناسبه تماما.

مفاوضات برشلونة

ويواصل برشلونة مفاوضاته مع نظيره مانشستر سيتي بهدف حسم صفقة انتقال رودري من الأخير إلى الأول خلال الميركاتو الحالي.

وفي ظل الحديث عن قرب إتمام الصفقة وفق ما تروّج وسائل إعلام عديدة، فإن صحيفة "ماركا" الإسبانية لها رأي آخر، إذ تؤكد أن "الاتفاق ليس قريبا".

ورفض مانشستر سيتي العرض الأول الذي قدّمه برشلونة وقيمته 50 مليون يورو، مطالبا بـ70 مليونا مقابل التخلي عن رودري الذي يتبقى له موسم وحيد مع "السيتزنس".

وفي الوقت الذي يبدو فيه برشلونة غير مستعد لدفع هذا المبلغ، ستلعب المتغيرات والحوافز المالية دورا حاسما في إتمام الصفقة من عدمه.

ومن المقرر أن تجري خلال الساعات المقبلة محادثات مباشرة بين ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، ونظيره في مانشستر سيتي، هوغو فيانا، بهدف كسر الجمود وتجاوز الأزمة والوصول إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف.