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العجوز التي ظهرت مع صلاح في الفيديو: شعرت أنه ابني

  • 11 أغسطس 2026
  • 23:57
العجوز التي ظهرت مع صلاح في الفيديو شعرت أنه ابني

خبرني - أبدت خديجة أكباش العجوز التركية التي ظهرت في مقطع مرئي رفقة محمد صلاح نشره ناديه الجديد طرابزون سبور، سعادتها بلقاء النجم المصري قائلة إنها شعرت بأنه أحد أبنائها.

وظهر صلاح في فيديو ترويجي رفقة خديجة بعد توقيعه مع طرابزون سبور وهو يتناول بعض الأطعمة الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.

وقالت أكباش في حديث مع صحيفة "طرابزون أنليك" يوم الثلاثاء: كان صلاح شخصاً لطيفاً وبشوشاً للغاية، وشعرت بأنه أحد أبنائي، وتمنيت لو كنت أتحدث لغته لقلت له الكثير.

وتابعت: أطعمته العسل والقشدة وأحب جميع الأطعمة التي قدمتها له، أتمنى أن أتمكن من دعوته وعائلته لزيارتي في منزلي.

 

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