*
الاربعاء: 12 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الذهب يصعد.. الأوقية فوق 4441 دولاراً

  • 11 أغسطس 2026
  • 23:50
الذهب يصعد الأوقية فوق 4441 دولاراً

خبرني - وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، صعدت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين.

وارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم، إلى 4441.10 دولار للأوقية مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية للفيدرالي.

السياسة النقدية


ومن المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا غداً، تليها بيانات أسعار المنتجين الخميس، وسط توقعات بأن تؤثر في مسار السياسة النقدية، بعدما أدى تقرير الوظائف الأخير إلى تراجع الرهانات على رفع الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر القادم.


ويأتي انتظار البيانات في وقت تصاعد القلق من فشل المحادثات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أعلنت إيران أن الأمر يتوقف على قبول الولايات المتحدة بشروطها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاطر التضخمية للصراع.

أعلى مستوى

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت اليوم إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 4432.73 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.7% لتصل إلى 4492.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 66.30 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1765.26 دولار للأوقية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأمريكيون مدينون بـ1.26 تريليون دولار عبر بطاقات الائتمان
الأمريكيون مدينون بـ1.26 تريليون دولار عبر بطاقات الائتمان
  • 2026-08-12 01:08
أسعار النفط تتراجع بعد قفزة 5%.. خام برنت يترقب مصير مضيق هرمز
أسعار النفط تتراجع بعد قفزة 5%.. خام برنت يترقب مصير مضيق هرمز
  • 2026-08-11 18:13
اتحاد العمال يوجه نصائح هامة للناجحين بالتوجيهي
اتحاد العمال يوجه نصائح هامة للناجحين بالتوجيهي
  • 2026-08-11 17:47
بنك ABC الإسلامي يعلن أرباح صافية بقيمة 16.1 مليون دولار أمريكي عن النصف الأول من عام 2026
بنك ABC الإسلامي يعلن أرباح صافية بقيمة 16.1 مليون دولار أمريكي عن النصف الأو...
  • 2026-08-11 14:11
اتفاق أردني ليبي يفتح فرصاً جديدة في سوق العمل
اتفاق أردني ليبي يفتح فرصاً جديدة في سوق العمل
  • 2026-08-11 11:47
بمقدار دينار.. ارتفاع سعر الذهب
بمقدار دينار.. ارتفاع سعر الذهب "عيار 21" محليا الثلاثاء
  • 2026-08-11 10:56