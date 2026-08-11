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لبنان يعلن ضبط حوالي 1.2 مليون حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب

  • 11 أغسطس 2026
  • 23:43
لبنان يعلن ضبط حوالي 12 مليون حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب

خبرني - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، ضبط حوالي 1.2 مليون حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى خارج البلاد، فيما يعمل لبنان على التصدي لتصنيع المخدرات وتهريبها لا سيما عبر حدوده الواسعة مع سوريا المجاورة.

وأورد بيان صادر عن الجيش "نفذت دورية من مديرية المخابرات بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، عمليات دهم في منطقة صربا - كسروان" شمال شرق بيروت، وأوقفت شخصين "أثناء قيامهما بتوضيب حوالي 1.2 مليون حبة كبتاغون داخل سيارة لتهريبها إلى خارج لبنان".


بالإضافة إلى محاولاته ضبط التهريب عبر حدوده مع سوريا الممتدة على 330 كيلومتراً، يواجه لبنان ضغطاً دولياً لمكافحة تهريب وإنتاج المخدرات لا سيما الكبتاغون الذي أغرق الأسواق في الشرق الأوسط مدى السنوات الماضية.

وأعلنت السلطات الجديدة في سوريا التي وصلت إلى الحكم أواخر العام 2024، كذلك أنها تعمل على ضبط تصنيع وتهريب مادة الكبتاغون التي دعمت عائداتها حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، أعلن الجيش اللبناني ضبط حوالي 64 مليون حبة كبتاغون في شرق البلاد، قال إنها من بين أكبر الكميات التي تصادر على الأراضي اللبنانية، بعد أشهر من إعلانه تفكيك "أحد أضخم معامل" تصنيع الكبتاغون في شرق لبنان.

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