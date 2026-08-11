بعد 9 سنوات و4 أبناء.. كريستيانو رونالدو يتزوج جورجينا

خبرني - أعلن كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز زواجهما رسميًا في البرتغال، بعد علاقة بدأت عام 2017 وأثمرت عن خمسة أبناء، وسط مراسم عائلية خاصة.

دخل كريستيانو رونالدو، البالغ 41 عامًا، القفص الذهبي مع شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، البالغة 32 عامًا، خلال مراسم مدنية أقيمت يوم 11 أغسطس/ آب 2026 في مدينة كاشكايش البرتغالية، وفقًا لبيان صحفي.

ووُصفت مراسم الزواج بأنها «لحظة خاصة وحميمة»، بحضور أطفالهما الخمسة.

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز



وشارك رونالدو عبر حساباته صورة ليدي الزوجين وهما ترتديان خاتمي الزواج، وأرفقها بتعليق مقتضب جاء فيه: «C❤️G».

وجاء الزواج بعد عام من إعلان رودريغيز خطبتهما عبر حسابها على «إنستغرام» في 11 أغسطس/ آب 2025.

وعند إعلان الخطوبة، نشرت رودريغيز صورة ليدها فوق يد رونالدو، وظهرت في الصورة لقطة قريبة لخاتم خطوبتها الماسي الكبير ذي الشكل البيضاوي.

وكتبت رودريغيز في تعليق الصورة: «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas»، وهي عبارة تعني: «نعم، أريد ذلك. في هذه الحياة وفي كل حياتي».

ويتشارك الزوجان خمسة أبناء، هم التوأم إيفا ماريا وماتيو، البالغان 9 سنوات، وابنتهما ألانا، البالغة 8 سنوات، وابنتهما بيلا، البالغة 4 سنوات، إلى جانب كريستيانو جونيور، البالغ 16 عامًا، وهو ابن رونالدو من علاقة سابقة.

وكان رونالدو ورودريغيز قد أعلنا في أبريل/ نيسان 2022 وفاة شقيق بيلا التوأم حديث الولادة، أنخيل.

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بداية علاقة رونالدو وجورجينا



التقى رونالدو بجورجينا رودريغيز للمرة الأولى عام 2017، عندما كانت تعمل مساعدة مبيعات في أحد متاجر «غوتشي».

وفي يناير/ كانون الثاني من العام نفسه، ظهر الثنائي معًا للمرة الأولى على السجادة الحمراء خلال حفل جوائز «فيفا» للأفضل في مدينة زيورخ.

وبحلول مايو/ أيار، أصبح ارتباطهما معلنًا عبر «إنستغرام»، بعدما نشر رونالدو صورة جمعته برودريغيز.

وفي مسلسل رودريغيز الواقعي على «نتفليكس» الذي حمل اسم I Am Georgina عام 2022، تحدث رونالدو عن الأيام الأولى لعلاقتهما.

وقال نجم كرة القدم إنه كان يرى رودريغيز «فتاة مثيرة للاهتمام جدًا، وأكثر نضجًا بكثير من عمرها»، لكنه لم يكن يتوقع استمرار العلاقة.

وفي مشاهد اعترافية ضمن المسلسل، أوضح رونالدو أنه «لم يعتقد في البداية أن العلاقة ستكون بهذه القوة، أو أنه سيقع في حبها»، مؤكدًا أنه لم يتوقع ذلك، لكنه بعد فترة شعر بأنها «امرأة حياته».

رودريغيز تكشف تفاصيل عرض الزواج

وفي مقابلة مع مجلة Elle Spain في ديسمبر/ كانون الأول 2025، تحدثت رودريغيز عن عرض الزواج الذي قدمه لها رونالدو، وكشفت أنها شعرت بالصدمة في تلك اللحظة.

وقالت للمجلة: «الحقيقة أنه عندما تقدم لي، كان آخر شيء أفكر فيه».

وأوضحت أن الأمر استغرق منها وقتًا طويلًا لاستيعاب حجم الحجر الكبير الذي قدمه لها، مضيفة: «كنت مصدومة جدًا لدرجة أنني تركته في غرفتي، ولم أخرجه لأراه في ضوء الشمس حتى اليوم التالي».

وعن خاتم الخطوبة الكبير، وصفته رودريغيز بأنه «رائع»، قبل أن تضيف مازحة: «إنه أقل ما يمكن أن يقدمه لي بعد 10 سنوات من الانتظار».