تشغيل مكيف السيارة أم فتح النوافذ.. أيهما يستهلك وقوداً أكثر؟

خبرني - يعتقد كثير من السائقين أن إطفاء مكيف السيارة وفتح النوافذ هو الخيار الأفضل لتوفير الوقود، لكن الدراسات تشير إلى أن الإجابة ليست واحدة في جميع الظروف، بل تعتمد بدرجة كبيرة على سرعة السيارة وتصميمها.

فقد أظهرت دراسة أجراها باحثون من مختبر أوك ريدج الوطني الأمريكي أن تشغيل المكيف بأقصى طاقته يستهلك وقودًا أكثر من القيادة مع النوافذ المفتوحة عند السرعات التي تتراوح بين 64 و113 كيلومترًا في الساعة في بعض السيارات، إلا أن الصورة تتغير مع زيادة السرعة. ففي إحدى السيارات التي اختبرها الباحثون، أصبحت القيادة مع النوافذ المفتوحة عند نحو 129 كيلومترًا في الساعة تستهلك وقودًا أكثر من تشغيل المكيف، بسبب الزيادة الكبيرة في مقاومة الهواء. وفي سيارة أخرى ظل تشغيل المكيف أكثر استهلاكًا للوقود حتى عند سرعات أعلى من ذلك.

ويفسر الباحثون ذلك بأن فتح النوافذ يخل بالانسيابية الهوائية للسيارة، ما يزيد مقاومة الهواء ويجبر المحرك على بذل جهد أكبر للحفاظ على السرعة، بينما يضيف المكيف حملًا ثابتًا نسبيًا على المحرك. ولذلك تختلف نقطة التعادل بين الخيارين باختلاف نوع السيارة وشكلها الانسيابي.

كما توصلت دراسة سابقة نشرتها جمعية مهندسي السيارات الأمريكية (SAE) إلى أن تشغيل المكيف كان، في السيارات التي اختُبرت، أكثر تأثيرًا في استهلاك الوقود من فتح النوافذ، لكنها أكدت أن مقدار هذا التأثير يعتمد على ظروف القيادة ونوع المركبة.

ويخلص الخبراء إلى أن القيادة داخل المدن بسرعات منخفضة تجعل فتح النوافذ خيارًا قد يكون أكثر توفيرًا للوقود، لأن مقاومة الهواء تكون محدودة. أما على الطرق السريعة، فإن إغلاق النوافذ وتشغيل المكيف غالبًا ما يكون الخيار الأكثر كفاءة في العديد من السيارات الحديثة، إذ تصبح مقاومة الهواء عاملًا رئيسيًا في زيادة استهلاك الوقود، مع بقاء اختلاف النتائج من سيارة إلى أخرى.