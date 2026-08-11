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الجيش الأميركي: أطلقنا صواريخ لإيقاف سفينة حاولت خرق الحصار البحري على إيران

  • 11 أغسطس 2026
  • 22:51
الجيش الأميركي أطلقنا صواريخ لإيقاف سفينة حاولت خرق الحصار البحري على إيران

خبرني - قال الجيش الأميركي، الثلاثاء، إنه استخدم صواريخ لتعطيل جهاز التوجيه في سفينة شحن ترفع علم بنما، وذلك بعد أن تجاهلت السفينة التحذيرات المتكررة بالتوقف عن خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية أن طائرة هليكوبتر من طراز "إم.إتش-60" تابعة للبحرية الأميركية أطلقت صاروخين من طراز هيلفاير على غرفة المحركات في السفينة (فيلا نوفا).

وأضافت في بيان "حتى 11 آب، أعادت القيادة المركزية توجيه 55 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار وأعطبت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر واعتلت سفينتين".

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