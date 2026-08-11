هل يسبب فقر الدم الإغماء؟.. إليك الأسباب والعلامات الخطرة

خبرني - قد لا يقتصر تأثير فقر الدم على الشعور بالتعب والإرهاق، ففي بعض الحالات، وخصوصًا عندما يكون شديدًا، يمكن أن يرتبط بالدوخة أو الإغماء نتيجة عدم حصول أنسجة الجسم على ما يكفي من الأكسجين.

وبحسب موقع "Medical News Today"، فإن التعامل مع الإغماء المرتبط بفقر الدم يبدأ بتحديد السبب الأساسي للحالة ودرجة شدتها، إذ يختلف العلاج من شخص إلى آخر وفقًا للعامل المسبب.

لماذا قد يؤدي فقر الدم إلى الإغماء؟

تتولى خلايا الدم الحمراء مهمة أساسية تتمثل في نقل الأكسجين إلى مختلف أعضاء الجسم.

وعندما يعاني الشخص من فقر دم شديد، قد تنخفض كمية الأكسجين التي تصل إلى الدماغ، ما يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالدوخة، وفي بعض الحالات فقدان الوعي.

لكن فقر الدم ليس العامل الوحيد الذي قد يؤدي إلى الإغماء، إذ يمكن أن يحدث أيضًا نتيجة انخفاض ضغط الدم أو الجفاف، أو بسبب الوقوف بصورة مفاجئة.

كما قد يكون الإغماء مرتبطًا في بعض الحالات بأمراض القلب أو اضطرابات نظم القلب.

كيف يُعالج الإغماء المرتبط بفقر الدم؟

لا يوجد علاج واحد يناسب جميع الحالات، إذ يعتمد التدخل الطبي على سبب فقر الدم ومدى شدته.

فإذا كان السبب هو نقص الحديد، فقد يصف الطبيب مكملات الحديد، بينما قد تحتاج بعض الحالات إلى تلقي الحديد عن طريق الوريد.

أما إذا كان فقر الدم ناتجًا عن فقدان الدم، فيكون التعامل مع مصدر النزيف جزءًا أساسيًا من العلاج.

وفي حالات فقر الدم الشديدة، قد يرى الطبيب أن نقل الدم ضروري لتعويض النقص.

خطوات قد تساعد على تجنب الإغماء

يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل احتمالية التعرض للإغماء المرتبط بفقر الدم، من بينها الالتزام بالعلاج الذي يحدده الطبيب لعلاج نقص الحديد، واتباع نظام غذائي متوازن يتضمن مصادر غذائية للحديد.

كما ينبغي التعامل مع أي نزيف أو مشكلة صحية تقف وراء فقر الدم، إلى جانب الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب كمية كافية من السوائل.

ويُنصح كذلك بتجنب النهوض بشكل مفاجئ، خاصة عند الانتقال من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف.

وعند الشعور بأن الإغماء بات وشيكًا، يمكن الاستلقاء ورفع الساقين للمساعدة في التعامل مع الحالة إلى حين استقرار الوضع.

متى يصبح الإغماء بحاجة إلى تقييم طبي عاجل؟

رغم أن الإغماء قد يحدث لأسباب مختلفة، فإن بعض الحالات تستدعي طلب الرعاية الطبية، خصوصًا إذا صاحبه أحد الأعراض التالية:

ضيق أو صعوبة في التنفس.

عدم استعادة الوعي خلال دقيقة.

استمرار اضطراب الوعي أو وجود صعوبة في الكلام أو الحركة بعد الاستيقاظ.

الشعور بألم في الصدر.

التعرض لإصابة خطيرة نتيجة السقوط.

حدوث تشنجات أثناء الإغماء.

وقوع الإغماء خلال ممارسة الرياضة.

حدوث الإغماء أثناء الاستلقاء.

نقص الحديد لا يؤثر في الدم فقط.