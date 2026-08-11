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وفاة شاب أردني في روسيا.. وصلاة الغائب عليه في إربد

  • 11 أغسطس 2026
  • 22:16
وفاة شاب أردني في روسيا وصلاة الغائب عليه في إربد

خبرني - نعت عشيرة السلال في غريد فقيدها المرحوم صهيب احمد جميل السلال، الذي وافته المنية في روسيا، وسط مشاعر من الحزن والاسى بين اهله وذويه وافراد عشيرته.

ومن المقرر ان تقام صلاة الغائب على روح الفقيد بعد صلاة العصر يوم غد الاربعاء، في مسجد مكة الواقع خلف مضافة الجسير في إربد.

وتقبل التعازي بالفقيد في مضافة الجسير يوم غد الاربعاء فقط، وذلك من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء.

واعربت عشيرة السلال عن خالص حزنها لوفاة فقيدها، سائلين الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، وان يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

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