ترمب: الإيرانيون ماكرون وغير أمناء.. ولولا ضرباتنا لامتلكوا سلاحاً نووياً

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بـ"الإحباط" من أسلوب إيران في التفاوض، متهماً طهران بعدم الصدق والمراوغة خلال المحادثات.

وفي حديثه لبرنامج "صوت أميركا"، أكد ترمب أن الإيرانيين "يوافقون معنا داخل غرف الاجتماعات، ثم يرفضون ما تم التوافق عليه عبر وسائل الإعلام"، معتبراً إياهم "مفاوضين ماكرين للغاية.. وأناس غير أمناء للغاية".

وتابع ترمب قائلاً: "لو لم نضرب إيران لحصلت على سلاح نووي"، مشدداً على أن الحرب كانت ضرورية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأشار إلى أن أسعار النفط أقل مما كانت عليه خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، واصفاً الوضع الاقتصادي في إيران بأنه "في حالة فوضى"، ومؤكداً أن طهران "ترزح تحت ضغوط اقتصادية هائلة".

وتابع: "نحن نتحكم بأموال إيران ونسيطر عليها تماماً"، مشيراً إلى أن الإيرانيين لا يدفعون رواتب جنودهم، والتضخم في إيران يصل إلى 300%، وعملتهم بلا قيمة".

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة "لا تعاني من أي نقص في ذخائر الصواريخ"، مضيفاً "يمكننا ضرب إيران بقوة شديدة".

ومنذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) دأب ترامب على التأرجح بين التهديد بالتصعيد والتأكيد على أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا.

وقالت إيران إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية جديدة عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن على الولايات المتحدة تلبية شروط، منها التعويضات وإنهاء العقوبات والتهديدات العسكرية، قبل فتح الممر المائي الاستراتيجي.

وأغلقت إيران المضيق فعليا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ومعدلات التضخم. وكان يمر عبر المضيق نحو 20 بالمئة من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب.