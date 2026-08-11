أمريكي يهاجم فتاتين مسلمتين بسبب الحجاب

خبرني - تعرضت فتاتان مسلمتان لمضايقات لفظية من رجل داخل إحدى الحدائق العامة في الولايات المتحدة بسبب ارتدائهما الحجاب، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا بعد تداول مقطع يوثق الحادثة.

ويظهر في المقطع الرجل وهو يوجه عبارات مسيئة وعنصرية إلى الفتاتين، منتقدًا ارتداءهما الحجاب ووصفهما بعبارات مهينة.

وقال الرجل للفتاتين: "أنتما تعيشان في أمريكا، ولا ينبغي أن ترتديا ذلك الشيء على رأسيكما. أنتما غريبتان للغاية وأنتما تمشيان في أمريكا بهذه الطريقة".

كما وجه إليهما عبارة أخرى قال فيها: "اذهبا إلى المكسيك بهذه الطريقة وانظرا ماذا سيفعلون بكما".

ورغم التصريحات المسيئة والمتكررة، تجاهلت الفتاتان الرجل ولم تدخلا معه في مشادة، فيما واصل هو الحديث معهما أثناء سيرهما داخل الحديقة.

وأثار المقطع المتداول استنكارًا واسعًا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن استهداف الفتاتين بسبب الحجاب يمثل شكلًا من أشكال الكراهية والتمييز الديني.