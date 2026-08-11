فريق جازو للسباقات يحرز المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الخامسة والسبعين من رالي فنلندا

خبرني - احتفى فريق جازو للسباقات بسيطرته على منصة التتويج على أرضه في رالي فنلندا؛ حيث أحرز سامي باجاري ومساعده ماركو سالمينين الفوز على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 رقم 5. وحل زميلاهما أوليفر سولبرغ وإليوت إدموندسون في المركز الثاني على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 رقم 99، فيما أكمل إلفين إيفانز وسكوت مارتن منصة التتويج بالمركز الثالث على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 رقم 33.

وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق جازو للسباقات: "سامي وماركو، أهنئكما على فوزكما الثاني على التوالي وعلى انتصاركما في الرالي الذي أقيم في وطنكما. كان من الرائع حقًا أن أرى ثلاثة من أطقمنا يقفون معًا على منصة التتويج في يوفاسكولا. وكانت هذه أفضل طريقة ممكنة لنشكر الجماهير المحلية على دعمها المذهل. ولم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا جهود الفنيين الذين عملوا على السيارة رقم 33؛ فقد أعادوها إلى المنافسة في غضون 30 دقيقة فقط، ومكّنوا إلفين وسكوت من العودة إلى السباق دون أي عقوبة".

وأضاف قائلًا: "تتكرر في بطولة العالم للراليات قصص الإصلاحات البطولية التي ينفذها الفنيون، لكن عندما تسمع أنهم استبدلوا المصدين الأمامي والخلفي، واللوح الجانبي، وغطاء المحرك، والباب الخلفي، والمصباح الأمامي الأيسر، والباب الأيمن، فلا يسعك إلا أن تُعجب بمهارتهم. شكرًا لجميع الفنيين على عملكم المذهل".

وكانت النسخة الخامسة والسبعون من رالي فنلندا قد أُقيمت على طرقات الغابات السريعة في وسط فنلندا، وشهدت مجددًا تقلبات سريعة في الظروف؛ إذ جعل الطقس الصعب المنافسة عصيةً على التوقع طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد تحقيقهما أول فوز لهما في بطولة العالم للراليات في إستونيا، قدّم باجاري وسالمينين أداءً بارزًا آخر على طرقات بلدهما ليحرزا انتصارهما الثاني على التوالي. كما مثّلت النتيجة الفوز رقم 200 لسائق فنلندي في بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

وعلى الرغم من خسارتهما بعض الوقت بسبب الظروف الجوية الصعبة خلال الرالي، حافظ باجاري وسالمينين على فارقٍ ضئيلٍ عن وتيرة المتصدرين قبل أن ينتزعا الصدارة في ختام يوم المنافسات قبل الأخير. وباتباع نهجٍ محسوبٍ خلال المرورين الأخيرين على مرحلة هيموس-يامسا، أطول مراحل الرالي التي تمتد على 30,02 كيلومترًا، حسم الثنائي الفوز بفارق 26,7 ثانية.

أما سولبرغ وإدموندسون، فقد حققا المركز الثاني للمرة الثانية على التوالي، بعد تجاوزهما أصعب الظروف الماطرة في مرحلةٍ سابقةٍ من الرالي، ليختتما عطلة نهاية الأسبوع بتصدر تصنيف سوبر صنداي.

من جهتهما، تعافى إيفانز ومارتن بعد انقلاب مركبتهما خلال يوم المنافسات قبل الأخير، ليصعدا منصة التتويج في المركز الثالث. كما فازا بمرحلة باور الأخيرة بفارق 0,025 ثانية فقط، وحلا في المركز الثاني ضمن تصنيف سوبر صنداي، ليوسّع إيفانز صدارته في بطولة السائقين إلى 30 نقطة.

ومع النتائج المميزة التي تحققت في رالي فنلندا، وسّعت شركة تويوتا صدارتها في بطولة المُصنِّعين إلى 174 نقطة، في حين تشغل أطقم فريق جازو للسباقات الآن المراكز الخمسة الأولى في ترتيب بطولة السائقين؛ حيث يتصدر إيفانز البطولة، يليه باجاري، ثم كاتسوتا، وسولبرغ، وأوجييه.

وتتمتع شركة تويوتا بإرث عريق في رياضة سباقات السيارات يمتد لأكثر من 60 عامًا. وانطلاقًا من فلسفتها الراسخة بأن "الطرقات تصقل الإنسان، والإنسان يطوّر السيارات"، خاضت تويوتا منافسات متنوعة في مختلف فئات رياضة سباقات السيارات حول العالم. وقد أسهمت إنجازاتها البارزة، التي تحققت في أقسى الظروف وأكثرها تحديًا، إلى جانب ما اكتسبته من معارف وخبرات تقنية ثمينة، في ترسيخ الأسس التي تعتمد عليها الشركة لمواصلة تطوير أفضل المركبات على الاطلاق. ويواصل فريق تويوتا جازو للسباقات مشاركته في أبرز فئات رياضة المحركات العالمية، بما في ذلك بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب أنشطة رياضة المحركات المخصصة للعملاء والتي تعتمد على مركبات الإنتاج التجاري.

يشار إلى أن الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للراليات لعام 2026 ستكون رالي باراغواي، وستقام خلال الفترة ما بين 27 - 30 آب على مراحل شاقة حول مدينة إنكارناسيون بالقرب من الحدود الأرجنتينية. وتتميز طرقه السريعة بسطح من الطين الأحمر يوفر مستويات متغيرة من التماسك.

بإمكان المهتمين متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب لمتابعة أجواء المنافسة ومعرفة نتائج السباقات المحلية والإقليمية والدولية أولًا بأول، كما بإمكان عُشاق السيارات الرياضية استكشاف مجموعة سيارات جازو للسباقات في معرض المركزية تويوتا في شارع مكة.

