مصر.. احتجاز فتاة بمصحة نفسية لإجبارها على التنازل عن ميراثها

خبرني - أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة في محافظة بني سويف، على خلفية اتهامهم باحتجاز فتاة وإيداعها داخل منشأة للعلاج النفسي دون رغبتها، في محاولة للضغط عليها بشأن حقها في الميراث وقرارها بالزواج.

وتصدرت الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت الفتاة استغاثة مرفقة بصور، تحدثت فيها عن تعرضها للاحتجاز من جانب أفراد من أسرتها، واتهمتهم بممارسة ضغوط عليها للتنازل عن حقوق مالية مرتبطة بالميراث.

وبحسب ما أعلنته الجهات الأمنية، تقدمت الفتاة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة بني سويف، اتهمت فيه والدتها وشقيقها وابن عمها بالتورط في احتجازها وإيداعها داخل مصحة نفسية لعدة أسابيع رغماً عنها.

وأفادت في بلاغها بأن قرار الأسرة جاء على خلفية رفضها التخلي عن رغبتها في الارتباط بشاب تقدم لخطبتها، مشيرة إلى أن احتجازها استُخدم وسيلة للضغط عليها.

وأظهرت التحريات، وفق البيانات الرسمية، أن شقيق الفتاة استغل وجودها داخل المصحة للضغط عليها من أجل التنازل عن كامل نصيبها في الميراث، وربط خروجها من المنشأة بالموافقة على هذا التنازل.

وعقب فحص الاستغاثة المتداولة وتحديد هوية الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية وألقت القبض على المتهمين الثلاثة في أماكن إقامتهم بمحافظة بني سويف.

وخلال مواجهتهم بما توصلت إليه التحريات والاتهامات المنسوبة إليهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، بحسب ما أوردته الجهات الأمنية، وأقروا باحتجاز الفتاة بهدف الضغط عليها بشأن زواجها والتنازل عن حقها في الميراث.

وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي تتولى التحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.