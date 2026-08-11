بعد مذبحة التجمع.. أبرز جرائم القتل الجماعي التي صدمت المصريين

خبرني - أعادت "مذبحة التجمع" التي شهدها حي "النرجس" بمنطقة "التجمع الخامس" بالقاهرة، إلى الذاكرة سلسلة من جرائم القتل الجماعي التي صدمت المصريين خلال السنوات الماضية.

وتتشابه معظم هذه الوقائع في أنها وقعت داخل دوائر اجتماعية مغلقة، وكان الجاني في عدد منها شخصًا يعرف الضحايا أو تجمعه بهم علاقة سابقة، بينما اختلفت الدوافع بين السرقة والانتقام والخلافات المالية والعاطفية.

ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية والتحقيقات الأولية في الجريمة الأخيرة استدرج المتهم رب الأسرة وقتله، ثم استخدم حيلة لإخراج زوجته وابنتيه من المنزل قبل أن يقتلهن، فيما أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

ومن أكثر ما منح جريمة التجمع وقعها الصادم أن الضحايا لم يكونوا غرباء عن الجاني، فقد كشفت التحريات أنه كان على معرفة برب الأسرة، واستغل هذه العلاقة في تنفيذ مخططه.

ومن أبرز الوقائع الصادمة التي هزت الرأي العام المصري، في هذا السياق، ما يلي:

مذبحة الرحاب.. الديون القاتلة

في مايو 2018، استيقظ المصريون على واحدة من أشهر الجرائم الأسرية في السنوات الأخيرة، بعدما عُثر داخل فيلا بمدينة الرحاب على جثث رجل أعمال وزوجته وأبنائهما الثلاثة، في واقعة عرفت إعلاميًا باسم "مذبحة الرحاب".

وأمرت النيابة العامة وقتها بانتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لفحص الواقعة، فيما استمعت جهات التحقيق إلى عشرات الشهود، وكشفت المعاينات عن وجود 5 جثث داخل الفيلا.

وأشارت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة في ذلك الوقت إلى أن الدافع ارتبط بضائقة مالية وديون تراكمت على رب الأسرة، بينما استبعدت المعاينة الأولية فرضية السرقة بعد العثور على مصوغات الأسرة داخل الفيلا.

وأصبحت القضية مثالًا بالغ القسوة على تحول الأزمات المالية والاجتماعية داخل الأسرة إلى عنف يصل إلى قتل أقرب الأشخاص.

كفر الدوار.. 7 ضحايا

في عام 2020، شهدت محافظة البحيرة واحدة من أكثر جرائم القتل الجماعي إثارة للصدمة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على 7 أفراد من أسرة واحدة مقتولين داخل منزلهم في كفر الدوار.

وأظهرت التحقيقات أن الجريمة ارتبطت بالسرقة، وأن المتهم، وهو جزار، أقدم على قتل أفراد الأسرة ثم أشعل النيران في المنزل في محاولة لإخفاء آثار الجريمة.

وتكشف هذه الجريمة عن صورة أخرى للعنف الجماعي الاجتماعي، فالجاني لم يستهدف شخصًا واحدًا، وإنما امتد اعتداؤه إلى أسرة كاملة، وهو نمط يجعل المنزل نفسه، الذي يفترض أن يكون أكثر الأماكن أمانًا، مسرحًا لجريمة جماعية.

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، وأجرت مناظرة للجثامين وطلبت الفحوص اللازمة لتحديد ملابسات الجريمة.

الريف الأوروبي.. علاقة عاطفية

في مايو 2022، شهد كمبوند "الريف الأوروبي" بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة جريمة قتل جماعي راح ضحيتها 5 أشخاص من أسرة واحدة: مزارع وابنتاه وحفيداه.

ووفق ما أعلنته النيابة العامة، أُلقي القبض على المتهم بعد ساعات من اكتشاف الجريمة، وأقر بارتكابها، فيما كشفت التحقيقات والمعاينات وتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية تفاصيل الواقعة.

وبحسب ما انتهت إليه التحقيقات، نشأ خلاف بين المتهم والمزارع على خلفية علاقة عاطفية ورغبة المتهم في الارتباط بإحدى ابنتيه، قبل أن تتطور الأمور إلى محاولة اعتداء ثم قتل الأب وبقية أفراد الأسرة خشية افتضاح الجريمة.

وأكدت النيابة، بعد الاستماع إلى الشهود والمتهم، عدم صحة ما تردد عن وجود علاقة غير شرعية بين المتهم والابنة.