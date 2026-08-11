تخريج كلية عجلون : اعتداءات لفظية وجسدية وتناثر الشهادات

خبرني - أكدت جامعة البلقاء التطبيقية إلغاء حفل التخريج المخصص لطلبة كلية عجلون، الذي أقيم في ملعب إربد البلدي مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت مديرة دائرة الإعلام في الجامعة الدكتورة ربا زيدان، إنّ إلغاء الحفل جاء بعد عدم التزام أهالي الطلبة وذويهم بالاعداد المحددة للحضور حيث خصص لكل طالب وطالبة 3 بطاقات توازيًا مع المساحة المخصصة للتخريج، الّا أن معظم الطلبة اصطحبوا معهم العشرات

وبينت أنّ الحضور جاؤوا بالآلاف، وتدافعوا على البوابة الرئيسية للملعب واقتحموا السياج المحيط بالمربع الاخضر لمنطقة التخريج وجلسوا على مقاعد الهيئة التدريسية والخريجين، ما دفع عميد الكلية لأن يطلب منهم العودة إلى الأماكن المخصصة وتفريغ المساحة المخصصة لمراسم التخريج.

وأشارت زيدان إلى أنّ العميد والهيئة التدريسية انصدموا بردة فعل تمثلت بتصرفات غير مسؤولة من قبل الحاضرين، كاعتداءات لفظية وجسدية أدت لإصابة أحد أعضاء الهيئة التدريسية، وبعثرة شهادات التخرج المخصصة للخريجين التي تناثرت في أروقة الملعب ما اضطر العميد إلى إعلان إلغاء التخريج.

وتبحث الجامعة في الوقت الحاضر، حصر الأضرار الناجمة في المكان المستأجر أصلًا، ولم يتم اتخاذ أي قرار بإعادة إقامة الحفل.