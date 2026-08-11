يتقن اللغة الإنجليزية بطلاقة.. السيرة الذاتية لرئيس أمانة عمان

خبرني - عقب قرار مجلس الوزراء تعيين أحمد عبدالله الملكاوي رئيسا للجنة أمانة عمان الكبرى، تبرز مسيرته المهنية داخل الأمانة، والتي تمتد لنحو 30 عاما في مجالات الهندسة والإدارة والأشغال العامة.

ويحمل الملكاوي درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأردنية عام 1993.

وبدأ مسيرته المهنية في أمانة عمّان الكبرى عام 1994 مهندس موقع لأعمال الطرق والصيانة، قبل أن يتدرج في عدد من المناصب، وصولا إلى توليه منصب مدير المدينة عام 2019، وهو المنصب الذي شغله حتى صدور قرار تعيينه رئيسا للجنة الأمانة.

ويمتلك الملكاوي خبرة واسعة في مجالات الأشغال العامة وهندسة النقل والإدارة، إلى جانب خبرة في إدارة عدد من المشاريع والخدمات التابعة لأمانة عمّان الكبرى، والمشاركة في مشاريع استراتيجية، من بينها مشروع حافلات التردد السريع (BRT)، وأعمال صيانة الشوارع، والمشاريع البيئية، وتنفيذ الحدائق.

كما تشمل خبرته التخطيط الاستراتيجي ووضع خطط النمو الحالية والمستقبلية للأمانة، إلى جانب تطوير إجراءات العمل وتحسين الأداء، والمشاركة في إعداد الموازنات التقديرية وإدارة الموارد المالية والبشرية.

وشغل الملكاوي عددا من المواقع في اللجان ومجالس الإدارة، من بينها رئاسة هيئة المديرين في شركة الغاز الحيوي التابعة لأمانة عمّان الكبرى، إضافة إلى عضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان الداخلية والخارجية، ورئاسة عدد من اللجان في الأمانة.

كما يحمل عدداً من الشهادات والدورات التدريبية المتخصصة، ويتقن اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.