قبل تناول مكملات النوم.. تعرف على الفرق بين الميلاتونين والمغنيسيوم

خبرني - يبحث كثيرون عن طرق تساعدهم على الحصول على نوم أكثر انتظامًا وراحة، خصوصًا مع تكرار الأرق أو صعوبة الاستغراق في النوم، وهو ما يدفع البعض إلى اللجوء إلى مكملات غذائية مثل الميلاتونين والمغنيسيوم.

ورغم ارتباط المادتين بالنوم، وفقًا لموقع "health"، فإن دور كل منهما في الجسم مختلف، ولا يمكن اعتبار أحدهما بديلًا مباشرًا عن الآخر، كما أن استخدام المكملات ينبغي أن يكون بعد استشارة مختص، خاصة عند وجود مشكلة صحية أو تناول أدوية أخرى.

الميلاتونين.. هرمون ينظم الساعة البيولوجية

الميلاتونين هرمون ينتجه الجسم بصورة طبيعية، ويرتبط بشكل أساسي بتنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

ويزداد إنتاجه عادةً مع انخفاض الإضاءة ودخول الليل، بينما يمكن للضوء الساطع، بما في ذلك ضوء شاشات الأجهزة الإلكترونية، أن يؤثر في إفرازه.

ولهذا السبب، يرتبط الميلاتونين أكثر بتنظيم توقيت النوم والساعة البيولوجية، وليس بالضرورة باعتباره علاجًا لجميع أشكال الأرق.

ماذا يفعل المغنيسيوم؟

أما المغنيسيوم، فهو معدن أساسي يدخل في عدد كبير من العمليات الحيوية داخل الجسم.

ولا يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها الميلاتونين، لكنه يرتبط بوظائف الجهاز العصبي والعضلات، وقد يساعد توفره بالمستويات المناسبة على الاسترخاء.

كما يشارك المغنيسيوم في بعض العمليات المرتبطة بإنتاج الميلاتونين، إلا أن ذلك لا يعني أن تناول مكملاته سيؤدي تلقائيًا إلى نوم أفضل لدى الجميع.

لذلك، فإن استخدام مكملات المغنيسيوم أو الميلاتونين بهدف تحسين النوم لا يُفضّل أن يتم بصورة عشوائية، خصوصًا عند وجود أمراض مزمنة أو تناول أدوية بانتظام.

عادات قد تساعد على نوم أفضل

قبل التفكير في المكملات الغذائية، يمكن تحسين جودة النوم من خلال مجموعة من العادات اليومية، أبرزها:

تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ قدر الإمكان.

تقليل استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين في الساعات القريبة من موعد النوم.

ممارسة النشاط البدني خلال ساعات النهار.

الحصول على قدر مناسب من ضوء النهار، خصوصًا في الصباح.

جعل غرفة النوم هادئة ومظلمة ومريحة.

تجنب العادات التي تجعل موعد النوم غير منتظم.