المستقلة للانتخاب : حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة

خبرني - قال مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة، الثلاثاء، إن انتخابات غرف الصناعة ستجرى في 3 تشرين الأول المقبل، بعد تكليف الهيئة من مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات.

وأوضح الحباشنة أن مجلس مفوضي الهيئة راجع التعليمات التنفيذية الناظمة للانتخابات، بما يشمل إعداد جداول الناخبين والترشح وتشكيل اللجان.

وأشار إلى تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية الانتخابية بشكل جوهري، لتتوافق مع نظام تنظيم الدعاية الانتخابية الصادر عن أمانة عمّان، والذي يحظر الدعاية التقليدية المعمول بها في الانتخابات النيابية أو البلدية.

وبين أن الدعاية الانتخابية في الانتخابات المقبلة ستكون منظمة، ولن تكون الدعاية التقليدية العشوائية مجازة، موضحا أنها ستكون من خلال المؤسسات المرخصة وفقا لأحكام النظام الصادر عن أمانة عمّان، والتشريعات الناظمة في الزرقاء وإربد.

وقال الحباشنة إن المطبوعات واللوحات التي توزع أو تنشر في الشوارع بشكل عشوائي تعد مخالفة لأحكام النظام، وتترتب عليها مخالفات وغرامات وإزالة، إضافة إلى المساءلة القانونية بحق المخالف.

وأضاف أن الغرامات ستخصم من الأمانات التي يتم إيداعها لدى غرفة الصناعة، على أن تتم إزالة المخالفة على نفقة من ارتكبها.

وأشار إلى أن الهيئة ستراقب الدعاية الانتخابية وتتأكد من تنفيذ الإجراءات وفقا لأحكام النظام والقانون والتعليمات التنفيذية الناظمة.

ودعا الحباشنة الراغبين بالترشح لانتخابات غرف الصناعة إلى مراجعة التعليمات التنفيذية الناظمة والاحتكام إلى أحكام النظام.

وبين أن لجان الإشراف في غرف صناعة عمّان وإربد والزرقاء باشرت عملها منذ 15 تموز، لمراجعة القوائم التي تتضمن المؤسسات الصناعية التي ينطبق عليها النظام.

وأوضح أن المؤسسات الصناعية المشمولة يجب أن يكون رأس مالها 30 ألفا وأن يكون لديها 10 عمال، مشيرا إلى أن القوائم ستنشر في 26 آب للاطلاع العموم عليها.

وأضاف أن عملية الترشح ستبدأ في 26 آب وتستمر 15 يوما، فيما تعمل اللجان في الغرف الصناعية على التدقيق وتوفير المستلزمات الرئيسية لإجراء الانتخابات.

وأشار إلى التحضير لاجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في 3 تشرين الأول، بناء على دعوة غرف الصناعة، موضحا أن الانتخابات ستبدأ بعد اكتمال النصاب القانوني.