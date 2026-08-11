*
الاربعاء: 12 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الحسين إربد يودّع دوري أبطال آسيا للنخبة بخسارة أمام باختاكور

  • 11 أغسطس 2026
  • 20:06
الحسين إربد يودّع دوري أبطال آسيا للنخبة بخسارة أمام باختاكور

خبرني - خسر فريق الحسين إربد لكرة القدم أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي بنتيجة 3-0، الثلاثاء، في مباراة الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2026-2027.

وبهذه الخسارة، فقد الحسين فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما كان يسعى لأن يصبح أول فريق أردني يبلغ البطولة بنظامها الجديد.

وكان الحسين قد أنهى تحضيراته للمباراة، التي أقيمت في أوزبكستان، بعد معسكر تدريبي بدأ في الثاني من آب الحالي، بهدف التأقلم مع الأجواء والاستعداد للمواجهة.

ويقود الفريق المدرب الوطني أحمد هايل، حيث كان الحسين يطمح إلى تحقيق الفوز على باختاكور والانتقال إلى منافسات دوري النخبة الآسيوي.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قاعدة غريبة تمنع ماريسكا من منح هالاند شارة قيادة مانشستر سيتي
قاعدة غريبة تمنع ماريسكا من منح هالاند شارة قيادة مانشستر سيتي
  • 2026-08-12 01:48
ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية
ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية
  • 2026-08-12 00:39
3 أسباب وراء رفض رودري لريال مدريد وتفضيله برشلونة
3 أسباب وراء رفض رودري لريال مدريد وتفضيله برشلونة
  • 2026-08-12 00:33
العجوز التي ظهرت مع صلاح في الفيديو: شعرت أنه ابني
العجوز التي ظهرت مع صلاح في الفيديو: شعرت أنه ابني
  • 2026-08-11 23:57
بعد 9 سنوات و4 أبناء.. كريستيانو رونالدو يتزوج جورجينا
بعد 9 سنوات و4 أبناء.. كريستيانو رونالدو يتزوج جورجينا
  • 2026-08-11 23:26
مهاجم غامبي ينضم للرمثا
مهاجم غامبي ينضم للرمثا
  • 2026-08-11 18:57