توقيع مذكرة تفاهم بين بنك تنمية المدن والقرى وإئتلاف مشروع J-TRAECE الداعم للعمل المناخي والتنمية المستدامة

خبرني - بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وُقّعت في مقر الصندوق، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بين بنك تنمية المدن والقرى وائتلاف تطوير مشروع J-TRAECE، بهدف التعاون في تطوير المذكرة المفاهيمية لمشروع وطني رائد يهدف إلى تعزيز قدرة البادية الأردنية على التكيف مع آثار التغير المناخي، ودعم التحول نحو الزراعة التجديدية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ووقّع مذكرة التفاهم مدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور وسيم الحداد، ومفوص عن ائتلاف J-TRAECE أحمد الطباخين، بحضور مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية عايش القطارنة، ومؤسس شركة عين من السماء المهندس أكرم خريس، ومدير عام الحديقة النباتية الملكية المهندس محمد شهبز.

ويتكون ائتلاف J-TRAECE من الصندوق الهاشمي لتنميه الباديه و شركة عين من السماء والحديقة النباتية الملكية، والصندوق الهاشمي لتنمية البادية

، بما يجمع بين الخبرات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والزراعة الذكية، وحماية التنوع الحيوي واستعادة النظم البيئية، والتنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية.

وتأتي المبادرة تماشيًا مع الأولويات المناخية الوطنية، وما أشارت إليه التقارير الوطنية من ارتفاع تعرض المناطق الجافة وشبه الجافة، بما فيها البادية الأردنية، لآثار التغير المناخي، من ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الهطول المطري والجفاف وتدهور المراعي والموارد المائية وتراجع إنتاجية الثروة الحيوانية.

ويهدف المشروع "المشروع الأردني للزراعة البيئية التحويلية المتجددة في إطار العدالة المناخية"،

إلى تطوير نموذج متكامل لتعزيز المرونة المناخية في البادية، من خلال الجمع بين الزراعة التجديدية، والإدارة المستدامة للمراعي، وتحسين إنتاجية وسلالات الثروة الحيوانية، وحصاد مياه الأمطار وإعادة تغذية المياه الجوفية، واستعادة النظم البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية وبناء قدراتها.

كما يتضمن المشروع توظيف التقنيات الرقمية وأنظمة التتبع والمراقبة لدعم الإدارة المستدامة للموارد والثروة الحيوانية والمياه، إلى جانب الاعتماد على حلول الطاقة الشمسية في البنية التحتية المستهدفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات والتكاليف التشغيلية وتعزيز الاستدامة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود بنك تنمية المدن والقرى، بصفته جهة معتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، لتطوير مشاريع وطنية قابلة للتمويل واستقطاب التمويل المناخي، حيث تمثل المذكرة إطارًا للتعاون بين البنك وائتلاف J-TRAECE خلال مرحلة إعداد وتطوير المذكرة المفاهيمية للمشروع، تمهيدًا لاستكمال متطلبات صندوق المناخ الأخضر والانتقال، وفق الإجراءات المعتمدة، إلى إعداد مقترح التمويل الكامل.

وقال الدكتور الحداد، إن البنك يواصل تعزيز دوره في تطوير الشراكات الوطنية والمشاريع المناخية القابلة للتمويل، مستفيدًا من اعتماده لدى صندوق المناخ الأخضر، بما يسهم في توسيع فرص الوصول إلى التمويل المناخي ودعم أولويات المملكة في التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود.

من جانبه، أكد الطباخي أهمية الشراكة مع بنك تنمية المدن والقرى وأعضاء الائتلاف في تطوير مشروع وطني يستند إلى الخبرات المحلية وأفضل الممارسات، ويسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي، واستعادة النظم البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم جهود الأردن في مواجهة آثار التغير المناخي.

وتشكل المذكرة خطوة نحو تطوير مشروع وطني متكامل في البادية الأردنية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يدعم جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي واستقطاب التمويل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.