الخارجية: جميع الأردنيين في كولومبيا بخير بعد الزلزال

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، أنّ جميع الأردنيين في جمهورية كولومبيا بخير والحمد لله، بعد الزلزال الذي ضرب البلاد، داعيةً الأردنيين في كولومبيا أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصّة فيها.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في البرازيل تتابع تقديم المساعدة والمساندة اللازمتين لجميع الأردنيين في كولومبيا.

ودعا المجالي الأردنيين المقيمين والموجودين في كولومبيا إلى التواصل لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:

• الخط الساخن للسفارة الأردنية في البرازيل:

005561996987070

- أو وحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962799562471

00962799562193

- أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا بضحايا الزلزال.