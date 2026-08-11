المحسيري : لجنة نيابية تلغي عقوبة تزوير الشهادات الأكاديمية

خبرني - شهد لقاء في اروقة مجلس النواب سجالا حادا وعراكاً كلاميا بين النائبتين بيان المحسيري ورانيا خليفات، على خلفية مناقشة تعديلات تشريعية تتعلق بالعقوبات المترتبة على تزوير الأبحاث والشهادات الأكاديمية.

وبحسب ما دار خلال اللقاء الصحفي، أثارت النائبة بيان المحسيري اعتراضاً على قرار اللجنة النيابية المتعلق بإلغاء العقوبة الخاصة بتزوير أبحاث الماجستير والدكتوراه، معتبرة أن التعديل من شأنه أن يضعف منظومة النزاهة الأكاديمية ويبعث برسائل سلبية بشأن حماية البحث العلمي والشهادات الأكاديمية.

في المقابل، دار نقاش حاد بين المحسيري وخليفات حول التعديل وآلية إقرار المادة، قبل أن يتطور النقاش إلى مشادة كلامية بين النائبتين داخل الاجتماع.

وقالت المحسيري إن اللجنة النيابية ألغت عقوبة تزوير الشهادات الأكاديمية والأبحاث العلمية، مطالبة بالإبقاء على العقوبات التي تضمن ردع أي محاولات للتلاعب أو تزوير الأبحاث والدرجات العلمية.

وأثار الموضوع جدلاً نيابياً واسعاً، في ظل التأكيد على أهمية الحفاظ على نزاهة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها المساس بمصداقية الشهادات والمؤهلات الأكاديمية.

ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة النيابية مناقشة المواد ذات الصلة، تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنها وفق الأطر التشريعية المعمول بها.