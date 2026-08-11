أسعار النفط تتراجع بعد قفزة 5%.. خام برنت يترقب مصير مضيق هرمز

خبرني - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بأكثر من 2% بعدما سجلت أعلى مستوياتها لأكثر من أسبوع، مع موازنة الأسواق بين مؤشرات التقدم في المحادثات بين أمريكا وإيران واستمرار اضطراب تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط.

وفقا لرويترز، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.24% أو 21 سنتا إلى 87.51 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو 0.05% أو 1.91 دولار إلى 82.09 دولار.

وسجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ 31 يوليو/ تموز في وقت سابق من الجلسة، إذ وصل سعر برنت إلى 90.03 دولار للبرميل ولامس سعر خام غرب تكساس الوسيط 84.61 دولار.

وقال محلل السوق في فوركس دوت كوم، فؤاد رزاق زادة "أي مؤشرات على خفض التصعيد أو أي بوادر للتوصل إلى اتفاق تعد أنباء إيجابية للأصول عالية المخاطر، وبالطبع سلبية لأسعار النفط. لكن كل ذلك لا يزال في إطار التصريحات والعناوين الرئيسية، ولم يتحقق أي تقدم ملموس حتى الآن".

وعزز الخامان القياسيان المكاسب التي بلغت أكثر من 5% الإثنين، بعد أن رد ترامب على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة بأن تدفع إيران تعويضات عن قتلى حروب وهجمات واحتجاجات، وهو ما سيعقد على الأرجح الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف رزاق زادة "لا أتوقع أن ينخفض ​​سعر النفط عن 80 دولارا في أي وقت قريب، إلا إذا صدر إعلان مفاجئ عن اتفاق يُعيد فتح مضيق هرمز، لأن سوق النفط تشهد شحا في المعروض".

أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى 6 سفن الإثنين، مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ نحو 11 سفينة.

وفي مذكرة صدرت الإثنين، قال محللون في بنك باركليز إن صافي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس/ آب بلغ في المتوسط 3 ملايين برميل يوميا، بانخفاض عن 4.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.

وقبل اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير/ شباط، كان يمر نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية اليومية عبر مضيق هرمز.

وقال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر "لا يزال خطر القيود حول كل من مضيق هرمز وباب المندب كبيرا للغاية. فحتى القيود المتقطعة أو التهديد بوقوع المزيد من الهجمات تبقي تكاليف التأمين مرتفعة وتفرض مسارات شحن أطول... ومن ثم يبدو أن تدفقات الطاقة ستظل مقيدة على المدى القريب".

من ناحية أخرى، قال الجيش الأوكراني الثلاثاء إنه شن هحوما على مصفاة نفط في أورسك، ثاني أكبر مدينة في منطقة أورينبورج وأحد المراكز الصناعية المهمة في البلاد.