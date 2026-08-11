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مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الضفة الغربية وغزة

  • 11 أغسطس 2026
  • 18:03
مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الضفة الغربية وغزة

خبرني - يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة لبحث القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، بمشاركة ممثلين عن دولة فلسطين.

ويستمع المجلس إلى إحاطة من رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب إحاطة من نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» حنان سليمان.

وتشارك في الجلسة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، فيما تشارك دولة فلسطين بصفة مراقب، إلى جانب إسرائيل وفق المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس.

ومن المتوقع أن تتناول المناقشات الوضع الإنساني في غزة، والتطورات في الضفة الغربية، إلى جانب مسار عملية السلام والقضية الفلسطينية، في ظل استمرار التوترات الميدانية والسياسية.

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