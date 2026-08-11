اتحاد العمال يوجه نصائح هامة للناجحين بالتوجيهي

خبرني - دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الطلبة الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) وذويهم إلى التروي في اختيار التخصص الجامعي، والتوجه نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، خاصة في مجالات التعليم المهني والتقني، والابتعاد عن التخصصات الراكدة والمشبعة، ما يعزز فرصهم المستقبلية في الحصول على فرص العمل.

وأكد الاتحاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، قدم خلاله التهنئة للطلبه الناجحين في الثانوية العامة، أن ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين فئة الشباب، يتطلب تغيير الثقافة المجتمعية السائدة في اختيار التخصصات الجامعية، والانتقال من ثقافة تفضيل بعض التخصصات التقليدية إلى ثقافة تقوم على احتياجات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد المتغيرة.

وأشار الاتحاد إلى أهمية توجه الطلبة نحو التخصصات المهنية والتقنية والتخصصات الحديثة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والمعرفي، والتي بدأت الجامعات بطرح عدد منها ضمن برامج القبول الموحد، مؤكدا أن اختيار التخصص ينبغي أن يوازن بين ميول الطالب وقدراته من جهة، واحتياجات سوق العمل وفرص التشغيل المستقبلية من جهة أخرى.

وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع التوجهات الوطنية، وأولوياتها في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، وتعزيز التشغيل، وتنمية المهارات، ودعم القطاعات الواعدة، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

وشدد على أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا تعيد تشكيل طبيعة المهن والوظائف، وأن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من فرص العمل المستحدثة، ما يستدعي إعداد خريجين يمتلكون المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وقادرين على مواكبة متطلباته المستقبلية.