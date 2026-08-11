من سلاح الجو للناجحين بالتوجيهي : بدء التسجيل ضمن برامج البكالوريوس

خبرني - أعلنت قيادة سلاح الجو الملكي الأردني بدء التسجيل للانضمام إلى سلاح الجو، من خلال مقابلة لجنة انتخاب مرشحي الطيران، ضمن برامج البكالوريوس التي تطرحها كلية الملك الحسين الجوية.

وأشارت القيادة إلى أن شروط انتخاب وتجنيد تلاميذ مرشحي الطيران، تتضمن ما يلي: 1. أن يكون أردني الجنسية.

2. أن يكون أعزب.

3. أن يكون حاصلا على أي من الشهادات التالية: أ. شهادة الدراسة الجامعية (الفرع العلمي، الأدبي) فقط.

ب. شهادة الدبلوم (الفرع العلمي، الأدبي) فقط.

ج. شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي، الأدبي) فقط، وأن لا يقل المعدل العام فيها عن 70 بالمئة، ولجميع مستويات المتقدمين الثقافية (ثانوية عامة، دبلوم، بكالوريوس).

4. أن لا تقل علامة المتقدم عن 70 بالمئة باللغة الإنجليزية في الثانوية العامة (لجميع مستويات المتقدمين الثقافية).

5. للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية اعتبارا من عام 2026 وفق نظام الحقول الدراسية (المسار الأكاديمي): أ. تعتمد الحقول التالية للقبول: * حقل الهندسي.

* حقل العلوم والتكنولوجيا.

* حقل الأعمال.

* حقل دمج (اللغات والعلوم الاجتماعية + الأعمال).

* حقل دمج (الصحي + العلوم والتكنولوجيا).

* حقل دمج (الهندسي + العلوم والتكنولوجيا).

ب. أن لا يقل المعدل العام في شهادة الثانوية العامة عن 70 بالمئة.

ج. يشترط حصول المتقدم على علامة لا تقل عن 70 بالمئة في مادة اللغة الإنجليزية في الجزء الأول من الامتحان العام للمسار الأكاديمي (السنة الأولى من الثانوية العامة)، وفي حال كانت العلامة أقل من 70 بالمئة وتم تسجيل المتقدم في مادة اللغة الإنجليزية المتقدمة في الجزء الثاني وحصل فيها على علامة لا تقل عن 70 بالمئة، تعتمد هذه العلامة بديلا لغايات القبول.

6. أن لا يقل الطول عن 165 سم ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن لكلا الجنسين.

7. أن لا يكون من المتقدمين الذين لم يجتازوا الفحص الطبي النهائي لدى طبابة سلاح الجو الملكي أو مدينة الحسين الطبية في الأعوام السابقة.

8. أن يستوفي المتقدم شرط العمر وفقا للمؤهل العلمي، وذلك على النحو الآتي: أ. أن يكون من مواليد 2003/01/01 وما بعد لحملة الشهادة الجامعية.

ب. أن يكون من مواليد 2005/01/01 وما بعد لحملة شهادة الدبلوم.

ج. أن يكون من مواليد 2007/01/01 وما بعد لحملة شهادة الثانوية العامة.

9. أن يجتاز الفحوصات المقررة لتجنيد تلاميذ مرشحي الطيران.

10. أن تنطبق على المتقدم شروط القبول المعتمدة لدى الجامعات الأردنية.

11. أن يكون حسن السلوك والسمعة، متمتعا بالأهلية المدنية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة، أو أي جريمة أخرى تمس بالأخلاق العامة.

12. أن لا يكون من العسكريين أو المستخدمين المدنيين العاملين أو له خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

13. أن لا يكون للمتقدم/المتقدمة شقيق أو شقيقة على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة/الجناح العسكري، كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، كلية الأميرة منى للتمريض، دورة ضباط فرسان المستقبل/الكلية العسكرية الملكية، كلية الملك الحسين الجوية - تلميذ مرشح، أو طيار عامل في سلاح الجو الملكي)، أو على مقاعد الدراسة حاليا كبعثة عسكرية على نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

14. تنطبق كافة الشروط أعلاه على المتقدمين من الذكور والإناث.

الوثائق المطلوبة يجب على كل من يتقدم للجنة المقابلة أن يبرز الوثائق الثبوتية التالية: 1. شهادة الدراسة الجامعية (المصدقة) + كشف العلامات، على أن تكون مصدقة من وزارة التعليم العالي.

2. شهادة دبلوم لخريجي كليات المجتمع (المصدقة) + كشف العلامات، على أن تكون مصدقة من وزارة التعليم العالي.

3. كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية العامة مصدقا لخريجي الجامعات وكليات المجتمع والثانوية العامة.

4. يشترط على من حصل على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة تقديم معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، وفقا للأصول والتعليمات المعمول بها، ولا يتم قبول وثيقة تبين أن الشهادة قيد المعادلة.

5. شهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة عنها.

6. دفتر العائلة + صورة مصدقة عنه.

7. جواز السفر أو الهوية الشخصية.

8. دفتر خدمة العلم للذكور.

9. صورة شخصية عدد (6).

ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي على الرابط التالي: www.RJAF.mil.jo](http://www.RJAF.mil.jo