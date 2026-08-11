الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي

خبرني - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وتم بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في عدة مجالات، كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية.

وأكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية.

وحذر جلالته من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، وسفير الولايات المتحدة في الأردن جيمس هولتسنايدر.