تالا العكالين.. الأولى على لواء القويرة بالحقل الصحي بمعدل 97.9%

خبرني - في مدرسة القويرة الشاملة للبنات في محافظة العقبة، تحولت فرحة النجاح إلى قصة اعتزاز وفخر، بعد أن حققت الطالبة تالا محمد هويميل العكالين معدل 97.9 بالمئة في شهادة الدراسة الثانوية العامة، لتتصدر بذلك طلبة لواء القويرة ، ضمن الحقل الصحي، حاملة معها حلما بأن تواصل دراستها الجامعية في تخصص الطب.

وتقول تالا ، إن حصولها على المركز الأول على مستوى اللواء جاء بعد رحلة من الدراسة والاجتهاد، لم تخل من التحديات والظروف التي واجهتها خلال مسيرتها الدراسية، إلا أنها أصرت على مواصلة طريقها وعدم السماح للصعوبات بأن تقف أمام طموحها، بحسب بترا.

وتضيف أن لحظة إعلان النتائج حملت مشاعر الفرح والفخر بعد فترة طويلة من القلق والترقب، مؤكدة أن النتيجة شكلت بالنسبة لها ثمرة طبيعية للجهد الذي بذلته، ودافعا لمواصلة مسيرتها التعليمية وتحقيق حلمها بدراسة الطب.

وتشير إلى أن الوصول إلى التفوق يحتاج إلى تنظيم الوقت والمثابرة والصبر، إلى جانب الإيمان بالقدرات الشخصية، لافتة إلى أن الظروف مهما كانت صعبة لا ينبغي أن تكون سببا للتراجع عن الطموح، وإنما دافعا لمضاعفة الجهد.

وتروي والدة تالا أن فرحة الأسرة بنجاح ابنتها لا توصف، خصوصا أنها عايشت معها تفاصيل رحلة الدراسة والتحديات التي واجهتها، مؤكدة أن حصولها على المركز الأول في لواء القويرة شكل لحظة فخر كبيرة للأسرة.

وتقول إن ابنتها بذلت جهدا كبيرا خلال فترة الدراسة، وكانت حريصة على الوصول إلى هدفها، موضحة أن ظروف المنطقة وبعدها عن بعض الخدمات والفرص التعليمية شكلا تحديا إضافيا، إلا أن الأسرة حاولت قدر الإمكان توفير الدعم والمساندة لها وتؤكد أن نجاح تالا يمثل رسالة لأبناء وبنات المناطق البعيدة، وأن الطموح والإرادة والمثابرة قادرة على تجاوز كثير من الصعوبات، مشيرة إلى أن دعم الأسرة والمدرسة والمعلمين كان له دور مهم في مسيرتها.