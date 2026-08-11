إسبانيا تستعد لكسوف كلي للشمس وسط تحذيرات من حرائق الغابات

خبرني - تستعد إسبانيا لكسوف كلي نادر للشمس في 12 أغسطس/ آب، وسط إجراءات أمنية ووقائية واسعة مع استمرار ارتفاع الحرارة وخطر حرائق الغابات.

ويأتي الكسوف في واحدة من أكثر فترات العام حساسية بالنسبة لإسبانيا على صعيد حرائق الغابات، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى الاستعداد الأمني والوقائي، بالتزامن مع توقعات بتوافد ملايين الأشخاص إلى المناطق الواقعة على مسار الكسوف.

وتباشر الشرطة الإسبانية عملية واسعة النطاق وحملة للسلامة العامة استعدادا للكسوف الكلي النادر المقرر في 12 أغسطس/ آب، فيما تعمل الحكومات المحلية على تنظيم حركة الزوار وحماية المناطق الطبيعية التي ستشهد تجمعات كبيرة.

وتوفر إسبانيا أفضل مواقع مشاهدة الكسوف الكلي في أوروبا، ولذلك تستعد السلطات لتدفق نحو 6 ملايين شخص، من خلال تخصيص 660 موقعا رسميا للمشاهدة، إلى جانب مناطق مخصصة لانتظار السيارات والتخييم.

وقالت فيرجينيا باركونيس، الأمينة العامة للحماية المدنية والطوارئ بوزارة الداخلية، لـ"رويترز"، إن السلطات ستنشر أكثر من 35 ألف عنصر شرطة ضمن عملية أمنية تستهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالتجمعات الكبيرة في المناطق الطبيعية.

وتشمل المخاطر التي تستعد السلطات للتعامل معها احتمالات اندلاع حرائق بسبب بعض السلوكيات، ومن بينها إلقاء السجائر في المناطق الطبيعية.

وفي السياق ذاته، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرات لعدة مناطق بالتزامن مع يوم الكسوف، بسبب توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، إلى جانب وجود خطر مصنف بين "مرتفع" و"مرتفع جدا" لاندلاع حرائق الغابات.

وتواجه إسبانيا، إلى جانب فرنسا واليونان، موجات حر وحرائق غابات شديدة خلال صيف 2026، في وقت تشهد فيه مناطق من أوروبا ظروفا أكثر جفافا، وهو ما يزيد من صعوبة التعامل مع أي حرائق محتملة خلال فترة التجمعات المرتبطة بالكسوف.

وفي بلدة بويتراجو دي لوثويا شمالي مدريد، التي يبلغ عدد سكانها نحو ألفي نسمة، نظمت مجموعة "مونتي إن بيي" المعنية بالحفاظ على الغابات احتجاجا على الفعاليات المقرر إقامتها بالقرب من المناطق الحرجية.

وترى المجموعة أن الكسوف لن يستمر سوى بضع دقائق، بينما يمكن أن تستمر تداعيات حريق غابات كبير لعقود، في إشارة إلى مخاوفها من زيادة الضغط على المناطق الطبيعية خلال الحدث.

وتقدر السلطات أن نحو 1.5 مليون شخص قد يكونون على الطرق خلال ساعات النهار، في طريقهم إلى مناطق ريفية تقع شمال غرب ووسط إسبانيا، ضمن المسار الذي سيشهد الكسوف الكلي.

وتعمل السلطات الوطنية والمحلية على إطلاق حملات توعية عامة استعدادا للحدث، مع تكثيف التحذيرات الموجهة إلى الزوار عبر وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المخصصة للزوار.

وتشدد هذه التحذيرات على ضرورة عدم ركن المركبات في أماكن غير مصرح بها، وعدم إلقاء النفايات، وتجنب استخدام الشوايات، فضلا عن الابتعاد عن المناطق الريفية المصنفة ضمن المناطق المعرضة لخطر الحرائق.

وتسعى الإجراءات المعلنة إلى تنظيم حركة الملايين المتوقع حضورهم، وتقليل الضغوط على المناطق الطبيعية، والحد من السلوكيات التي قد تزيد احتمالات اندلاع الحرائق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال يوم الكسوف.