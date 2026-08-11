مجلس الوزراء يقبل استقالة الشواربة ويعيّن الملكاوي رئيسًا للجنة أمانة عمّان

خبرني - قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة رئيس لجنة أمانة عمَّان الكُبرى الدكتور يوسف الشَّواربة وتعيين المهندس أحمد عبدالله الملكاوي خلفاً له، بالإضافة إلى تعيين ريَّا القاضي ولارا أيُّوب عضوتين في لجنة أمانة عمَّان.

وتمهيداً لإجراء انتخابات الغُرف الصِّناعيَّة المقرَّرة في الثَّالث من تشرين الأوَّل 2026م، قرَّر مجلس الوزراء حلّ مجالس إدارة الغُرف الصِّناعيَّة في المملكة اعتباراً من تاريخ 1/9/2026م، وتكليف وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتشكيل لجان مؤقَّتة لإدارة شؤون الغُرف الِّصناعيَّة إلى حين إجراء الانتخابات، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة 19 من غُرف الصِّناعة رقم 56 لسنة 2005م.