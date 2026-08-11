الاردن .. إعلان صادر عن قيادة سـلاح الجو الملكي - تفاصيل

إعــــلان صادر عن قيادة ســــــــــلاح الجو الملكــــي

خبرني - أخي الطالب ...... أختي الطالبة ......

لتكون صقرًا من صقور الأردن، تدافع عن سمائه وأرضه، وتحلق بأعالي المجد، وترتفع براية العز والكرامة، وتحافظ على إرث الآباء والأجداد، وتبني مستقبلًا آمنًا للأبناء، وتحمل شرف رسالة الثورة العربية الكبرى.

بادر بالتسجيل للانضمام إلى سلاح الجو الملكي الأردني من خلال مقابلة لجنة انتخاب مرشحي الطيران، إذا توفرت لديك الرغبة الأكيدة، وضمن برامج البكالوريوس التي تطرحها كلية الملك الحسين الجوية.

شروط انتخاب وتجنيد تلاميذ مرشحي الطيران

١. أن يكون أردني الجنسية .

٢. أن يكون أعزب.

٣. أن يكون حاصل على أي من الشهادات التالية:

أ. شهادة الدراسة الجامعية (الفرع العلمي , الأدبي ) فقط.

ب. شهادة الدبلـــــــــــــــــــوم (الفرع العلمي , الأدبي ) فقط.

جـ. شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي ، الأدبي) فقط وأن لا يقل المعدل العام فيها عن ٧٠% ولجميع مستويـات المتقدمين الثقافية (ثانوية عامة ، دبلوم ، بكالوريوس).

٤. أن لا تقل علامة المتقدم عن ٧٠% باللغة الإنجليزية في الثانوية العامة (لجميع مستويات المتقدمين الثقافية) .

٥. للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية اعتباراً من عام ٢٠٢٦ وفق نظام الحقول الدراسية (المسار الأكاديمي)

أ. تُعتمد الحقول التالية للقبول:

حقل الهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حقل العلوم والتكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حقل الاعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال حقل دمج (اللغات والعلوم الاجتماعية + الأعمـال) حقل دمج (الصحي + العلوم والتكنولوجيــــــا) حقل دمج (الهندسي+العلوم والتكنولوجيــــــــــــــا)

ب. على أن لا يقل المعدل العام في شهادة الثانوية العامة عن (٧٠%).

ج. يُشترط حصول المتقدم على علامة لا تقل عن (٧٠%) في مادة اللغة الإنجليزية في الجزء الأول من الامتحان العام للمسار الأكاديمي (السنة الأولى من الثانوية العامة)، وفي حال كانت العلامة أقل من (٧٠%) وتم تسجيل المتقدم في مادة اللغة الإنجليزية المتقدمة في الجزء الثاني وحصل فيها على علامة لا تقل عن (٧٠%)، تُعتمد هذه العلامة بديلاً لغايات القبول.

٦. أن لا يقل الطول عن (١٦٥ سم) ولا يزيد عن (١٨٥ سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن لكلا الجنسين .

٧. أن لا يكون من المتقدمين الذين لم يجتازوا الفحص الطبي النهائي لدى طبابة سلاح الجو الملكي أو مدينة الحسين الطبية في الأعوام السابقة.

٨. أن يستوفي المتقدم شرط العمر وفقاً للمؤهل العلمي ، وذلك ع نحو الآتي:

أ. أن يكون مواليد ٢٠٠٣/٠١/٠١ وما بعد لحملة الشهادة الجامعية .

ب. أن يكون مواليد ٢٠٠٥/٠١/٠١ وما بعد لحملة شهادة الدبلوم .

جـ. أن يكون مواليد ٢٠٠٧/٠١/٠١ وما بعد لحملة شهادة الثانوية العامة.

٩. أن يجتاز الفحوصات المقررة لتجنيد تلاميذ مرشحي الطيـران.

١٠. أن تنطبق على المتقدم شروط القبول المعتمدة لدى الجامعات الأردنية.

١١. أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتع بالأهلية المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى تمس بالأخلاق العامة.

١٢. أن لا يكون من العسكريين أو المستخدمين المدنيين العاملين أو له خدمة سابقة في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي او الاجهزة الامنية الاخرى.

١٣. أن لا يكون للمتقدم/المتقدمه شقيق أو شقيقه على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة/الجناح العسكري، كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، كلية الأميرة منى للتمريض، دورة ضباط فرسان المستقبل/الكلية العسكرية الملكية، كلية الملك الحسين الجوية - تلميذ مرشح (او طيار عامل في سلاح الجو الملكي) او على مقاعد الدراسة حالياً كبعثه عسكرية على نفقة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ).

١٤. تنطبق كافة الشروط أعلاه على المتقدمين من الذكور والإناث.

الوثائق المطلوبة:

يجب على كل من يتقدم للجنة المقابلة أن يبرز الوثائق الثبوتية التالية:

١. شهادة الدراسة الجامعية (المصدقة) + كشف العلامات على أن تكون مُصدقة من وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــي .

٢. شهادة دبلوم لخريجي كليات المجتمع (المصدقة) + كشف العلامات على أن تكون مصدقة من وزارة التعليم العالي .

٣. كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية العامة مُصدقاً لخريجي الجامعات وكليات المجتمع والثانوية العامـــــة .

٤. يشترط على من حصل على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة، تقديم معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، وفقاً للأصول والتعليمات المعمول بها (لا يتم قبول وثيقة تبين بأن الشهادة قيد المعادلة).

٥. شهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة عنهــا .

٦. دفتر العائلة + صورة مُصدقة عنـــــــــــــــــــه .

٧. جواز السفر أو الهوية الشخصيـــــــــــــــــــــة .

٨. دفتر خدمة العلم للذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور .

٩. صورة شخصية عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد (٦) .

ملاحظات عامة:

يتم تقديم الطلبات إلكترونياً من خلال

الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي على الرابط التالي:

www.RJAF.mil.jo