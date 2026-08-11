الاردن ... 42 ألف مخالفة إلقاء عشوائي للنفايات في النصف الأول من 2026

خبرني - أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، تحقيق مجموعة من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الحالي في مجالات الحد من التلوث وإدارة النفايات والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز الاقتصاد الدائري، إلى جانب تنفيذ مشاريع ومبادرات لدعم الصناعات الخضراء وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وبحسب التقرير، بلغ عدد مخالفات الإلقاء العشوائي للنفايات خلال النصف الأول من هذا العام 42078 مخالفة، فيما نفذت 1300 حملة نظافة، إضافة إلى فرز 1390 طنا من النفايات.

وأشار التقرير إلى اختيار 200 امرأة لتلقي التدريب في مجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات المستهدفة، وتدريب 60 موظفًا على تطبيق معلومات الطقس وأنظمة الإنذار المبكر.

وأشار التقرير إلى افتتاح مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار في العقبة، بهدف دعم ريادة الأعمال والاستثمار المستدام في القطاعات البحرية وتوفير فرص عمل نوعية، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة وبناء القدرات، والعمل على إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق بما يعزز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وتضمنت الإنجازات: وضع حجر الأساس لمركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة لإدارة المواد والموارد وخفض البصمة الكربونية، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والتمهيدية والبدء بالأعمال الإنشائية وتركيب الهيكل المعدني للمبنى الرئيسي.

وفي مجال التكيف مع التغير المناخي، تضمن البرنامج تعزيز القدرة على التكيف في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، ورفع الوعي بالتكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه، من خلال تدريب 3722 طالبة وطالبا في مدارس محافظات الكرك والطفيلة ومعان، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في التخطيط للتكيف مع تغير المناخ عبر تنفيذ أربع جلسات تشاورية لإعداد خطة المشاركة المحلية، ودعم تبادل المعرفة وبناء قدرات الجمعيات الزراعية التعاونية من خلال أربع جلسات تعاون وتعلم حول الزراعة الذكية مناخيًا.

وشملت الإنجازات إعداد ثلاث مسودات تقارير تحليلية تغطي السياسات والمناهج التعليمية والجامعية، وتنفيذ ورشة فنية متخصصة بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والجامعات والخبراء وشركاء التنمية، وتدريب 50 مرشدا زراعيا في مجال الزراعة الذكية مناخيًا وتوفير 80 جهازًا لوحيًا لدعم العمل الميداني وتحسين جمع البيانات ومتابعة الأنشطة.

وفي مجال الجاهزية والاستجابة للمخاطر المناخية، جرى اعتماد خمسة تدخلات سريعة الأثر في البلديات والمناطق المستهدفة، وإعداد دراسة لتحليل المشهد العام للمعلومات المناخية وتقليل مخاطر الكوارث داخل مخيم الأزرق، إلى جانب تعزيز قدرات دائرة الأرصاد الجوية الأردنية من خلال تدريب 20 مشاركًا على استخدام التنبؤ العددي بالتعاون مع دائرة الأرصاد الجوية البريطانية.

كما تضمنت الإجراءات تعزيز جاهزية المجتمعات المستضيفة للاجئين للاستجابة للتغيرات المناخية، وتعزيز جاهزية الاستجابة للمخاطر المناخية على المستوى المحلي من خلال ورشة عمل وتمرين محاكاة في بلدية الرمثا بمشاركة الجهات الأمنية والمجتمع المحلي.

وأشار التقرير إلى إعداد دراسة لتقييم الفجوات في التشريعات والتعليمات والإطار التنظيمي من منظور الاقتصاد الدائري لتغليف الأغذية والمشروبات، وإعداد مقترح تعديلات على القواعد الفنية والمعايير المتعلقة بالبلاستيك أحادي الاستخدام بما يدعم التحول نحو بدائل أكثر استدامة، والبدء بتطوير استراتيجية للتغيير السلوكي للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، بما يشمل تطبيق أدوات مسح السوق لدعم تصميم التدخلات المناسبة.

وفي محور إعادة تدوير النفايات، تم تنفيذ برامج توعوية حول فرز النفايات من المصدر وإعادة التدوير استهدفت الجمعيات البيئية وطلاب الجامعات في محافظة الكرك، إلى جانب توفير مستلزمات دعم الفرز وإدارة النفايات، شملت شراء أكياس نفايات قابلة للتحلل وشراء 9 آلاف حاوية وسلة وتوزيعها على المناطق المستهدفة.

وفي إطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، جرى تنفيذ خطة النظافة العامة لعام 2026 لجمع ونقل النفايات من الغابات ومناطق التنزه والطرق النافذة والمواقع الأثرية والسياحية، وتوفير حاويات ولوحات إرشادية في مواقع التنزه والمواقع السياحية والأثرية، ونشر رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز السلوكيات المسؤولة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وفي إطار مشروع إعادة تدوير النفايات من القطاع التجاري، نفذت حملات توعوية استهدفت عدة فئات مجتمعية ونحو 246 منشأة تجارية في منطقة الصويفية، إلى جانب طرح عطاء لإنشاء بنوك التدوير في المنطقة واستكمال إجراءات الإحالة، وطرح عطاء للموقع الثاني في منطقة تلاع العلي.

كما تم الانتهاء من أعمال التوعية والتقييم المجتمعي في المواقع التجريبية الثلاثة في تلاع العلي وطارق ورأس العين، بواقع 12 حملة توعية، وتجهيز وتشغيل الموقع التجريبي الثالث في رأس العين، وتشغيل منظومة الجمع التجريبي للنفايات المفروزة ومتابعة مؤشرات الأداء والالتزام بعمليات الفرز.

وضمن مشروع تطوير وتوسعة محطة شرق عمان التحويلية، بدأ تصنيع معدات المحطة واستكمال الأعمال التحضيرية في الموقع، وإعداد واعتماد تصاميم إنشائية ومعمارية وكهروميكانيكية تمهيدًا للمباشرة بأعمال التنفيذ.

وفي مجال الاقتصاد الأزرق، تم ضمن مشروع مركز الأبحاث البحري والأكواريوم إحالة عطاء تنفيذ الرصيف البحري للقوارب إلى الشركة المنفذة والبدء بالتنفيذ، واعتماد المخطط الشمولي لمركز الأبحاث البحري، فيما يجري العمل على التصاميم الهيكلية، بالإضافة إلى الانتهاء من شراء وتوريد وتوزيع 3300 حاوية لصالح بلدية الوسطية ضمن مشروع فرز النفايات من المصدر، إلى جانب توريد مستلزمات دعم الفرز وإدارة النفايات.

وعلى صعيد تعزيز جاهزية الصناعات الوطنية للتصدير منخفض الكربون، تضمن البرنامج تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، من خلال تطوير وتنفيذ برامج للدعم الفني وبناء القدرات تستهدف الشركات والمؤسسات الصناعية، بهدف تطوير منتجات وخدمات خضراء ورفع تنافسيتها محليًا وإقليميًا.

كما يجري إعداد دراسة مسحية للعرض والطلب على المنتجات الخضراء في السوق المحلي، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات غرف الصناعة ومؤسسات دعم الأعمال في مجالات كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدائري من خلال برامج تدريبية متخصصة وتطوير أدوات عملية لتقديم خدمات استشارية للمنشآت الصناعية.

وتضمن البرنامج كذلك دراسة وتقييم الإطار التشريعي الناظم للبطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية والهجينة، وإعداد التقرير الفني تمهيدًا لتطوير الأطر التنظيمية بما ينسجم مع المتطلبات البيئية الوطنية.

وشملت الإنجازات أيضا دمج مفهوم الترابط لتعظيم مخرجات ومزايا النمو الصديقة للبيئة والمستجيبة للتغير المناخي، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، ورفع الوعي بالتكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه.

كما جرى تعزيز القاعدة المعرفية الداعمة لسياسات التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرات الإرشاد الزراعي في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب تطوير عدد من المبادرات المتعلقة بإدارة النفايات والاقتصاد الدائري ودعم التحول نحو ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في محور الاقتصاد الأخضر، من خلال دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي والحد من التلوث وتحسين الأداء البيئي في المملكة.