الفرع رقم 84 من أسواق لومي ماركت وادي الرمم 2 في خدمتكم    

خبر ني - افتتحت الشركة الاردنية الحديثة لتجارة المواد التموينية - لومي ماركت - الفرع رقم 84 في محطة محروقات المناصير وادي الرمم 2 ، شارع اليرموك ، وادي الرمم و قبل اشارات تقاطع الجسور العشرة بـ 150 متر .

يذكر أن لومي ماركت تأسست في 2012 ويتمثل نشاطها الرئيسي في بيع المواد التمو ي نية والبقالة وغيرها. وهي مملوكة بالكامل لشركة آفاق للطاقة وهي شركة مساهمة عامة والتي تضم أيضاً شركات أخرى مثل ، شركة المناصير للزيوت والمحروقات وشركة المناصير للاستيراد والتصد ير والشركة المركزية للغاز - سنترال غاز.



أسواق لومي متخصصة في فتح فروع في محطات المناصير للزيوت والمحروقات ويبلغ عدد الفروع العاملة حالياً 84 فرعاً ويوجد 4 فروع تحت الانشاء ، وتضم الشركة ما يزيد عن 380 موظف.



لومي ماركت هي أكثر من مجرد سلسلة من أسواق البقالة المركزية في محطات المناصير للزيوت و المحروقات ف نحن ملتزمون بالتفوق من خلال تقديم أفضل خدمة ل عملا ئنا و لجميع ضيوفنا بمختلف الفئات . و هدفنا هو أن نكون حيث عملائنا في حاجة إلينا و كيف كما كانت الحاجة لنا لنوفر خدمات متكاملة في مكان واحد لتوقف العملاء في محطة واحدة للتسوق.

عندما ترى إسم لومي ماركت فسوف يبادر إلى ذهنك التالي :

1- أفضل المنتجات وتنوعها

2- الخدمات الودية والمهنية العالية لموظفينا

3- النظافة الصحية والأمان والثقة في أسواقنا ومنتجاتنا

4- أعرق أسماءالعلامات التجارية ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة في السوق الاردني



سنسعى دائماً وبطرقنا الفنية والمهنية الرائدة بأن نكون نحن الأكثر تميزاً في هذا القطاع ، وسوف نستخدم كل الموارد المتاحة لنا لنكون أفضل محلات السوبر ماركت المتواجدة في محطات بيع المحروقات في المملكة، وسنحافظ على الريادة دائماً .

أسواق لومي.



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