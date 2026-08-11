بعد أزمة فرقة «إنهايبن».. وفاة مؤثرة يابانية في كوريا الجنوبية

خبرني - توفيت المؤثرة اليابانية مينا تشان، البالغة من العمر 26 عامًا، في كوريا الجنوبية.

جاء ذلك بعدما تعرضت خلال الأيام التي سبقت وفاتها لانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية تفاعلها مع أعضاء فرقة الكيبوب الشهيرة «إنهايبن».

وكانت مينا تشان من المتابعات البارزات للفرقة، إذ اعتادت حضور حفلاتها وفعاليات توقيع المعجبين، كما كانت تبدي اهتمامًا خاصًا بالعضو الياباني نيكي وتحرص على دعمه.

وفاة مؤثرة يابانية في كوريا الجنوبية بعد انتقادات «إنهايبن»

وتعرضت المؤثرة لانتقادات واسعة عقب حضورها حفلًا للفرقة في الولايات المتحدة أواخر يوليو/تموز، بعدما حاولت إيصال باقة من الزهور إلى نيكي عن طريق عضو آخر في الفرقة، سونو، وهو تصرف اعتبره بعض المعجبين تجاوزًا للحدود.

وتزايدت الانتقادات عقب بث مباشر قدمه نيكي عبر منصة «ويفرس» في 30 يوليو/تموز، تحدث خلاله عن بعض الحاضرين الذين يحاولون جذب انتباه أعضاء الفرقة خلال الحفلات، من دون أن يذكر مينا تشان بالاسم.

وبعد ذلك، نشرت المؤثرة اعتذارًا عبر منصة «إكس»، أعربت خلاله عن ندمها على تصرفاتها، مؤكدة أنها أدركت تجاوزها الحدود نتيجة حضورها المتكرر لفعاليات الفرقة.

الشرطة الكورية تحقق في ملابسات الوفاة

وأفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن الشرطة تلقت بلاغًا في 5 أغسطس/آب بشأن مؤثرة يابانية في العشرينيات من عمرها، بينما أعلن حساب يُعتقد أنه يعود إلى شقيقة تشان نبأ وفاتها في اليوم التالي، داعيًا المتابعين إلى الدعاء لها واحترام خصوصية عائلتها.

وتجري شرطة يونغسان في العاصمة سيول تحقيقًا في ملابسات الوفاة، في وقت توالت فيه رسائل التعزية من متابعي تشان عبر منشوراتها الأخيرة. كما دعا عدد من المتابعين إلى تجنب التنمر والإساءة عبر الإنترنت، وسط استمرار التعليقات المرتبطة بوفاة المؤثرة اليابانية.