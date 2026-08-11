أسماء ضحايا حادث الإسماعيلية بمصر.. أصغرهم 10 أعوام و15 قتيلًا

خبرني - أظهرت البيانات الأولية المتداولة أسماء ضحايا حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية المصرية، الذي أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 32 آخرين، إثر حادث تصادم بين سيارتين وأتوبيس.

وتواصل الأجهزة الأمنية وهيئة الإسعاف تحركاتها للتعامل مع آثار الحادث، ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، وسط جهود مكثفة لمتابعة تداعيات الواقعة.

وتضمنت القائمة الأولية للضحايا أسماء لعدد من صغار السن، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا، فيما بدأت الجهات المختصة إجراءات التعرف على جميع الضحايا واستكمال البيانات الرسمية الخاصة بالحادث.

أسماء ضحايا حادث الإسماعيلية في مصر

وبحسب الكشوف الأولية المتداولة، تضمنت أسماء ضحايا حادث الإسماعيلية في مصر:

آدم محمد السيد، 14 عامًا.

رضا صلاح.

عادل طه السيد، 18 عامًا.

محمد إبراهيم محمد.

سيد عزاز عزاز، 10 أعوام.

رضا محمد السيد، 12 عامًا.

محمد وليد.

السيد محمد السيد، 12 عامًا.

شريف محمد عزاز، 14 عامًا.

محمود جلال السيد، 30 عامًا.

محمد جودة.

محمد حسن.

محمد محمد السيد.

عبد محمد السيد، 14 عامًا.

أحمد محمد السيد.

بالإضافة إلى حالة أخرى مجهولة الهوية، وفقًا للكشوف الأولية المتداولة. وتظل هذه البيانات أولية لحين صدور كشف رسمي نهائي بأسماء الضحايا من الجهات المختصة.

مصرع 15 شخصًا وإصابة 32 في حادث الإسماعيلية في مصر

وكان طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية المصرية قد شهد حادث تصادم أسفر عن مصرع 15 عاملًا وإصابة 32 آخرين، بعد تصادم بين سيارتين وأتوبيس.

وفور تلقي البلاغ، دفعت هيئة الإسعاف بنحو 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين وجثامين الضحايا إلى المستشفيات، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع التصادم.

معاينة موقع الحادث ورفع السيارات

وتواصل الجهات المختصة أعمال المعاينة بموقع الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، بالتزامن مع رفع آثار التصادم والسيارات المتضررة من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وتجري الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، فيما تواصل الفرق الطبية التعامل مع المصابين داخل المستشفيات.