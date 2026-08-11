كلما جاء عيد ميلادها ترفض الاحتفال به.. ماذا تخشى نجاة الصغيرة؟

خبرني - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنانة المصرية نجاة الصغيرة، صاحبة الصوت المميز الذي ارتبط عبر عقود بأغنيات وقصائد في وجدان الجمهور العربي، ورغم المكانة الكبيرة التي تحظى بها، ظلت نجاة حريصة على الابتعاد عن الأضواء وتقليل ظهورها الإعلامي، مفضلة أن تتحدث أعماله

وفي مناسبة عيد ميلاد نجاة الصغيرة، تحدث الموسيقار يحيى الموجي، أحد المقربين منها، عن عادتها في التعامل مع هذه المناسبة، موضحًا أنها لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها حتى لا تشعر بمرور السنوات وتقدمها في العمر.

وقال يحيى الموجي إن نجاة الصغيرة اعتادت عدم الاحتفال بعيد ميلادها، لأنها لا ترغب في الشعور بالتقدم في السن، مشيرًا إلى أنها اتخذت كذلك قرارًا بعدم الظهور في حفلات جديدة، في ظل ابتعادها عن النشاط الفني.

وأضاف أن نجاة ترى أنها قدمت ما يكفي خلال مسيرتها الطويلة، ولذلك تفضل الاكتفاء بما أنجزته على مدار سنوات عملها في الغناء، بعيدًا عن العودة إلى المسارح والحفلات.

وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي حققتها نجاة الصغيرة، فإنها عُرفت طوال مسيرتها بقلة ظهورها وحرصها على الاحتفاظ بمسافة بينها وبين وسائل الإعلام.

ولم تكن نجاة من الفنانات اللواتي يفضلن الظهور المستمر، إذ اقتصرت إطلالاتها في السنوات الأخيرة على مناسبات محدودة، كان من أبرزها حفلات التكريم التي احتفت بمسيرتها الفنية ومكانتها في تاريخ الغناء العربي.

ويبدو أن هذا الابتعاد امتد أيضًا إلى المناسبات الشخصية، وفي مقدمتها عيد الميلاد، الذي لا تراه نجاة مناسبة تستحق الاحتفال، بقدر ما يمثل تذكيرًا بمرور الوقت.

وفي الأيام الماضية، حظيت نجاة الصغيرة بتكريم جديد بعد فوزها بجائزة شخصية العام الثقافية ضمن الدورة العشرين من جائزة الشيخ زايد للكتاب.

وجاء التكريم تقديرًا لمسيرة فنية امتدت لعقود، قدمت خلالها نجاة نموذجًا خاصًا في أداء الأغنية العربية، مستندة إلى صوتها الهادئ وإحساسها في تقديم الأعمال الغنائية والقصائد.

وقدمت نجاة خلال مشوارها مجموعة كبيرة من القصائد المغناة، وأسهم أداؤها في إبقاء الشعر العربي حاضرًا بقوة في المشهد الغنائي، كما ارتبطت أعمالها بذاكرة أجيال متعاقبة من المستمعين.

لم تعتمد نجاة الصغيرة على كثرة الإنتاج أو الظهور المتواصل لصناعة مكانتها، وإنما رسخت حضورها من خلال مجموعة من الأعمال التي ظلت متداولة بين الجمهور حتى بعد ابتعادها عن الساحة.

وبين قرارها عدم الاحتفال بعيد ميلادها ورفضها العودة إلى الحفلات، تبدو نجاة الصغيرة متمسكة بنهج اختارته منذ سنوات، يقوم على الابتعاد عن الأضواء وترك مساحة أكبر لفنها وأغنياتها التي ما زالت حاضرة لدى الجمهور العربي.