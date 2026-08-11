محمد زوكاري .. طالب كفيف يحصل على 95.4 بالمئة بالتوجيهي

خبرني - لم تقف التحديات التي واجهها الطالب الكفيف محمد زوكاري في مسيرته الدراسية أمام طموحه، إذ تمكن من تحقيق معدل 95.4 بالمئة في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، بعد عامين من الدراسة والمثابرة وتنظيم الوقت، ليخطو نحو تحقيق حلمه بدراسة القانون.

ويستعيد زوكاري، من المدرسة الأسقفية العربية في إربد، لحظة إعلان النتائج، قائلا إن مشاعره اختلطت بين الفخر والفرح، بعد أن أثمرت سنتان من الدراسة والاجتهاد عن النتيجة التي كان يتطلع إليها، مؤكداً أن التوكُّل على الله والأخذ بالأسباب شكّلا أساسا في رحلته نحو النجاح، بحسب بترا.

ويشير إلى أن تحقيق هذا المعدل لم يكن أمرا يسيرا، غير أن التخطيط الجيد وتنظيم الوقت والالتزام بالدراسة بشكل مستمر أسهمت في جاهزيته للامتحانات وتفادي تراكم الدروس.

ويبين أنه كان يخصص ما بين 3 إلى 4 ساعات للدراسة في أيام الدوام، فيما كان يزيد ساعات الدراسة خلال أيام العطل، وخلال فترة الامتحانات ركّز على مراجعة المواد بصورة سريعة، وإعادة دراسة الموضوعات التي شعر بأنه بحاجة إلى التثبُّت منها.

ويؤكد زوكاري أن من أبرز التحديات التي واجهته خلال مسيرته الدراسية كان نقص بعض الكتب التعليمية المطبوعة بطريقة برايل وتأخر توفيرها، الأمر الذي صعّب عليه الوصول إلى المعلومات، إلا أنه استطاع التغلب على ذلك عبر مواصلة الدراسة والاجتهاد في التحضير للامتحانات.

ولم تقتصر رحلة النجاح على جهده الشخصي، إذ كان للدعم الذي تلقاه من أسرته ومدرسته دور مهم في مسيرته، حيث يثمن زوكاري وقوف والديه إلى جانبه، وكذلك إدارة المدرسة والمعلمات والمعلمين الذين درس على أيديهم خلال العامين، مؤكداً أنهم لم يتوانوا عن تقديم المساعدة والدعم له عند الحاجة.

ويقول إن طريق الدراسة لم يخلُ من لحظات التعب والإحباط، وهو أمر طبيعي خلال رحلة طويلة من الاستعداد للامتحانات، موضحاً أنه كان يلجأ في تلك اللحظات إلى أخذ استراحة وممارسة نشاط يستمتع به، حتى يجدد طاقته ويعود إلى الدراسة بصورة أفضل.

وكانت رغبته في دراسة القانون حاضرة خلال مرحلة الاستعداد للامتحانات، إذ شكل التخصص الذي يطمح إليه أحد دوافعه لتحقيق معدل مرتفع، إلى جانب رغبته في إسعاد أسرته، ليحسم بعد إعلان النتائج وجهته المقبلة نحو جامعة اليرموك لدراسة القانون.

ولا ينظر زوكاري إلى نتيجة الثانوية العامة باعتبارها نهاية الرحلة، بل بداية لمرحلة جديدة، يقول عنها إنه يعتزم خلالها تطوير نفسه والعمل على تنمية المهارات التي يرغب في تعلمها وتطويرها.

ودعا زوكاري الطلبة من ذوي الإعاقة، إلى عدم السماح للظروف أو التحديات التي تواجههم بمنعهم من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم، وأن يثقوا بأنفسهم ويتوكلوا على الله.

ويختصر زوكاري تجربته في أن النجاح يحتاج إلى الإيمان بالقدرة على الوصول، وتنظيم الوقت، والمثابرة، والاستمرار في مواجهة التحديات، معتبراً أن النتيجة التي حققها اليوم ثمرة لعامين من العمل والجهد، وبداية لطموح جديد يسعى إلى تحقيقه في دراسة القانون.