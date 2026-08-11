صعقة كهربائية تنهي حياة فتى في إربد

خبرني - توفي فتى يبلغ من العمر 14 عاما، اليوم الثلاثاء، اثر تعرضه لصعقة كهربائية في بلدة مرو بمحافظة اربد، في حادثة اثارت حالة من الحزن بين اهالي البلدة.

وبحسب مصدر امني، تعرض الفتى للصعقة الكهربائية اثناء وجوده في البلدة، ما ادى الى اصابته بحالة حرجة، قبل ان يفارق الحياة متاثرا باصابته.

وجرى نقل جثمان الفتى الى المستشفى عقب الحادثة، فيما باشرت الجهات المختصة اجراءاتها للوقوف على ملابسات ما جرى وتحديد تفاصيل الحادث.

ولم تتضح، وفقا للمعلومات المتوفرة، تفاصيل اضافية حول كيفية تعرض الفتى للصعقة الكهربائية او الظروف التي سبقت وقوع الحادثة.

وسادت حالة من الحزن بين اهالي بلدة مرو في محافظة اربد عقب وفاة الفتى، وسط دعوات بالرحمة له والصبر والسلوان لذويه في مصابهم.

وتواصل الجهات المختصة اجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادثة، فيما تبقى التفاصيل الكاملة مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات والاجراءات الرسمية.