جائزة أفضل سيارة كروس.. أول فوز لكيا EV2 ضمن جوائز كار جينيس لعام 2026

كيا EV2 تفوز بلقب "سيارة كروس أوفر ل لعام"، وتحصد واحدة من أولى الجوائز لأحدث سيارات كيا الكهربائية مجلة CAR تطلق النسخة الأولى من جوائز جينيس في تاريخها الممتد لأكثر من 64 عاماً، وتضع كيا في صدارة الفائزين

خبرني - حصدت سيارة كيا EV2 لقب "أفضل سيارة كروس أوفر ل لعام" ضمن جوائز جينيس 2026 ( Genius Awards ) التي تنظمها مجلة كار ( CAR ) ، لتنال واحدة من أولى الجوائز الكبرى ل أحدث سيارة كهربائية من كيا.

وللمرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود، أطلقت مجلة كار جوائز جينيس ، للاحتفاء بأفضل السيارات وأبرز الأفكار المبتكرة، إلى جانب الشخصيات الأكثر تأثيراً في قطاع السيارات. و شملت الجوائز 14 فئة متنوعة، وجرت عملية اختيار الفائزين بعد تقييم دقيق من قبل لجنة تحكيم ضمت نخبة من خبراء فريق التحرير بالمجلة .

وعقب إطلاق النسخة القياسية ذات البطارية سعة 42.2 كيلوواط/ساعة ضمن فئة الإصدار الأول (First Edition) في وقت سابق من عام 2026، تتأهب كيا لإضافة نسخة ال مدى الطويل ببطارية سعة 61.0 كيلوواط/ساعة إلى التشكيلة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي . وستتوفر السيارة بثلاث فئات التجهيز المعروفة، وهي Air وGT-Line وGT-Line S، مع مدى قيادة يصل إلى 275 ميلاً بالشحنة الواحدة. و بسعر يبدأ من 24,245 جنيهاً إسترلينياً (شاملاً تكاليف التسجيل والسير على الطرق)، بفضل استحقاق طرازات المدى الطويل للحد الأقصى من الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية في المملكة المتحدة والبالغ 3,750 جنيهًا إسترلينيًا.

وتُعد EV2 أصغر السيارات الكهربائية و أفضل تكلفةً مقابل القيمة ضمن تشكيلة كيا في أوروبا، وقد صُممت وطُورت وصُنعت بالكامل في أوروبا لتلبية احتياجات السوق الأوروبية، لتنضم إلى طراز EV4 في مصنع كيا بمدينة جيلينا في سلوفاكيا.

وتجمع السيارة بين الأبعاد المدمجة والتصميم العملي الذي يحقق استفادة مثلى من المساحات الداخلية ، بما يوفر مساحة رحبة تتسع لخمسة ركاب، إلى جانب حيز أمتعة منافس في فئتها. كما تتيح منصة كيا الكهربائية E-GMP أرضية داخلية مسطحة بالكامل، ما يعزز مستويات الراحة للسائق والركاب.

و في هذا الإطار، علق بن ميلر، رئيس تحرير مجلة كار، قائلاً : "تأتي EV2 في تصميم مدمج لكنها توفر مستويات من الراحة ومدى سير تضاهي السيارات الأكبر حجماً . ويمنحها تصميمها الجريء حضورًا لافتًا يفوق حجمها، فيما يسهم ن ظام الدفع السلس و الراحة بالسيارة في تخفيف ضغوط القيادة داخل المدن."

من جانبه، قال بول فيلبوت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا المملكة المتحدة: "نفخر بحصول EV2 على هذا التقدير في مرحلة مبكرة من مسيرتها، لا سيما من مجلة مرموقة ومؤثرة مثل كار . فقد صُممت EV2 لتوفير جميع مزايا القيادة الكهربائية لشريحة أوسع من العملاء، من خلال الجمع بين التصميم الجريء، والعملية في الاستخدام اليومي، والتقنيات المتطورة ضمن تصميم مدمج. ومع وصول نسخ EV2 Long Range إلى صالات العرض لدى شبكة وكلائنا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، نحن على ثقة بأنها ستجعل الانتقال إلى السيارات الكهربائية أكثر سهولة ل عدد أكبر من السائقين."

وتعزز EV2 مجموعة كيا الحائزة على العديد من الجوائز في قطاع السيارات الكهربائية، بما يدعم استراتيجية الشركة الرامية إلى تقديم واحدة من أكبر وأكثر تشكيلات السيارات الكهربائية تنوعاً بين مختلف العلامات التجارية، وتوفير سيارة كهربائية تلبي احتياجات مختلف العملاء.