مجلس إدارة المدن الصناعية يختتم جولاته الميدانية في الموقر الصناعية

خبرني - اختتم مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية جولاته الميدانية لمواقع المدن الصناعية امس بمدينة الموقر في لقاء مع مستثمري المدينة عكس رؤية المجلس وتطلعاته للمرحلة القادمة نحو التحديث والتطوير والبدء بالاجراءات العملية لرؤية الشركة خلال الأعوام القادمة من منظور مطور منظومات عقارية إلى مطور منظومات صناعية.



وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عبيد ياسين ان رؤية المدن الصناعية القادمة تشكلت بالشراكة مع المستثمر الصناعي من خلال الاستماع لقضاياه وابرز العقبات التي تعترض سير عمل رحلة المستثمر .

وبين ياسين خلال اللقاء الذي عقد في إدارة المدينة بحضور اعضاء مجلس الادارة السيد عمر القريوتي والسيد معن العواملة ورئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ومدير عام شركة السيد عدي عبيدات إن الشراكة مع القطاع الصناعي تعد ركيزة اساسية تؤسس للنهوض بواقع العمل في المدن الصناعية الاردنية مؤكدا إن مجلس الإدارة سيتبنى كافة القضايا المطروحة من المستثمرين وإيصالها الجهات المعنية للمتابعة.

من جانبه اشاد الجغبير بالنهج التواصلي لمجلس إدارة المدن الصناعية وإدارتها التنفيذية في التواصل مع القطاع الصناعي مؤكدا اهميتها في بناء جسور الثقة وحل العقبات التي تعترض الصناعيين للنهوض بالقطاع الصناعي الاردني وزيادة تنافسيته.

الى ذلك اكد عبيدات ان مدينة الموقر الصناعية تعتبر من افضل النماذج التي طورتها الشركة وتمكنت خلال فترة وجيزة من استقطاب 123 استثمار صناعي عامل في مختلف المجالات الصناعية وفرت قرابة 5 الالاف فرصة عمل بحجم استثمار 716 مليون دينار اردني.

واكد عبيدات إن الشركة ماضية بخططها الترويجية للمدينة لجذب المزيد من الاستثمارات.



من جانبهم طرح مستثمرو المدينة أبرز القضايا التي تهم القطاع الصناعي في مدينة الموقر والتي تجمع بين البنية التحتية للمدينة وتسهيل الاجراءات الادارية والتنظيمية لضمان تدفق الاستثمار وسبل خفض التكاليف التشغيلية ودعم تنافسية الصادرات الاردنية.

وشملت الزيارة جولة تفقدية لعدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية العاملة في مدينة الموقر الصناعية والاطلاع

على خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة المستخدمة حيث اشاد الحضور بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية.

يذكر ان مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية نفذ جولات ميدانية للمدن الصناعية العاملة في سحاب واربد والكرك والعقبة والطفيلة ومادبا والسلط والزرقاء الصناعية عوض خلالها رؤية المدن الصناعية للمرحلة القادمة واعلن خلالها تاسيس مجلس للشراكة مع مستثمري المدن الصناعية.