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بلدية إربد تعتذر.. ما السبب؟!

  • 11 أغسطس 2026
  • 15:06
بلدية إربد تعتذر ما السبب

خبرني - قدمت بلدية إربد الكبرى اعتذارها لجماهير كرة القدم الأردنية، بعد تعذر نقل مباراة نادي الحسين إربد أمام باختاكور الأوزبكي، ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك لعدم وجود أي قناة عربية ناقلة للمباراة.

وقالت البلدية في بيان لها، إنها تعتذر من جماهير كرة القدم الأردنية عن عدم تمكنها من نقل المباراة، مؤكدة أن السبب يعود إلى عدم وجود قناة عربية ناقلة للمواجهة.

ويخوض الحسين إربد، ممثل الكرة الأردنية، مواجهة باختاكور الأوزبكي مساء الثلاثاء في أوزبكستان، بحثًا عن بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2026-2027.

وأكدت البلدية دعمها المطلق لجميع أندية المدينة، سائلة المولى عز وجل أن يوفق نادي الحسين، وأن يتوج جهوده بالفوز والتأهل، في مواجهة يترقبها الشارع الرياضي الأردني.

وكانت بلدية إربد الكبرى قد أعلنت في وقت سابق، بالشراكة مع نادي الحسين، عن توجهها لتوفير شاشات عرض للجماهير لمتابعة المباراة، قبل أن توضح أن عدم وجود قناة عربية ناقلة حال دون نقلها.

بلدية إربد تعتذر.. ما السبب؟!

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