الاحتفالات تعم سورية ... بعد حكم الإعدام على بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب

خبرني - خرج العديد من السوريين، اليوم الثلاثاء، إلى الشوارع، خاصةً في دمشق ومدن سورية أخرى، احتفالاً بحكم الإعدام الصادر بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب.



وقد تجمّع عدد من السوريين بالقرب من قصر العدل في دمشق احتفالاً. وعبّرت أسر ضحايا جرائم النظام السوري السابق عن فرحتها بحكم الإعدام الصادر اليوم.



علت الزغاريد بينما حمل عدد من السوريين الذين تجمّعوا أمام قصر العدل على أكتافهم أحد أعضاء محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم اليوم.



وقد قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، غيابياً، بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد بتهمة القتل العمد والتعذيب.



جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب، ابن خالة الأسد، والمتهمين الآخرين الفارين، بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.



وقررت المحكمة بالإجماع تجريم "المتهم الفار بشار الأسد بتهم القتل والتحريض على القتل والحكم عليه بالإعدام".



كما أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام بحق عاطف نجيب بعد استكمال جلسات محاكمته.



وكانت المحكمة عقدت ثماني جلسات للنظر في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.



وعاطف نجيب هو ابن خالة بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا التي شهدت حملات من الاعتقالات منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.



وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت يوم 26 أبريل (نيسان) الماضي ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.

