البنك المركزي يعلن عن 12 بعثة دراسية لطلبة التوجيهي

خبرني - أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقدم لـ 12 بعثة دراسية لأغراض التعيين، مخصصة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لعام 2026، بواقع بعثة واحدة لكل محافظة من المحافظات.

وأوضح البنك في بيان، أن البعثات تهدف إلى إيفاد الطلبة للحصول على درجة البكالوريوس من الجامعات الأردنية الرسمية، في تخصصات: الاقتصاد، والإحصاء، والمحاسبة، والتمويل، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2027.

وأشار البنك إلى أنه يشترط للاستفادة من البعثة أن يكون المتقدم أردنيا، ومن خريجي الثانوية العامة الأردنية لعام 2026 ضمن المسار الأكاديمي، بمعدل لا يقل عن 95 بالمئة، وأن يكون مستوفيا لشروط القبول في أحد التخصصات المشمولة بالبعثة، وفق أسس القبول المعتمدة، وبين أن الشروط تشمل الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي، شريطة معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم، وألا يقل المعدل عن 95 بالمئة.

واشترط البنك أن يكون الطالب قد أمضى السنتين الدراسيتين الأخيرتين في مدرسة تابعة للمحافظة نفسها، وألا يزيد عمره على 19 عاما بتاريخ الإعلان عن البعثة، الموافق 11 آب الحالي.

ومن الشروط أيضا ألا يكون المتقدم محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب أو الأخلاق العامة، وألا يكون حاصلا على منحة دراسية أو موفدا في بعثة من أي جهة أخرى.

ويتعين على الطالب الراغب في الاستفادة من البعثة تقديم شهادة قبول غير مشروط من المؤسسة التعليمية التي سيوفد إليها، على أن يكون القبول في البرنامج العادي، وليس البرنامج الموازي.

ودعا البنك الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط التقدم إلى تعبئة الطلب الإلكتروني المخصص لهذه الغاية عبر موقعه الإلكتروني، اعتبارا من اليوم، وحتى الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء 25 آب الحالي.

وأكد أن الطلبات المقدمة ستخضع للأحكام والشروط ذات العلاقة المنشورة على موقعه الإلكتروني، بما في ذلك سياسة تنظيم العلاقات الوظيفية بين الأقارب في البنك.