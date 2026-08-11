البنك الأردني الكويتي يحتفل بيوبيله الذهبي بإطلاق حملة (50 سنة بين أهلنا وناسنا)

خبرني - احتفاءً بمسيرة امتدت على مدار خمسة عقود من الثقة والشراكة مع المجتمع الأردني، أطلق البنك الأردني الكويتي حملة اليوبيل الذهبي تحت شعار "50 سنة بين أهلنا وناسنا"، في حملة وطنية تجسد العلاقة التي بناها البنك مع عملائه وجميع أبناء المجتمع في مختلف محافظات المملكة، وتؤكد التزامه المستمر بدعم الأفراد والأعمال والاقتصاد الوطني.

وتتجسد الفكرة الإبداعية للحملة في إنتاج ألبوم غنائي وطني متكامل يضم 12 أغنية، خُصصت كل أغنية منها لإحدى محافظات المملكة، بصوت الفنان عمر العبداللات، "صوت الأردن"، في عمل فني يحتفي بأهل كل محافظة وإرثها الثقافي والإنساني، ويعكس تنوع المملكة وغناها، ليكون الألبوم رسالة شكر ووفاء وتقدير من البنك إلى جميع أبناء الأردن في عامه الخمسين.

وانطلقت الحملة من إيمان البنك بأن حضوره طوال خمسين عاماً لم يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل امتد ليكون شريكاً في مسيرة الأفراد والعائلات والشركات والمجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة، وهو ما يجسده شعار الحملة "50 سنة بين أهلنا وناسنا"، الذي يعبر عن قرب البنك من الناس، وارتباطه بقصص نجاحهم على امتداد الوطن.

واستُلهمت الرسائل الإعلانية للحملة من كلمات الأغاني نفسها، حيث تحمل عبارة خاصة بكل محافظة مستوحاة من الأغنية الخاصة بها، لتصبح الهوية البصرية للحملة امتداداً للألبوم الغنائي، في تجربة إبداعية توحّد الموسيقى والصورة والرسالة، وتحتفي بالمكان والإنسان الذي كان البنك قريباً منه على امتداد نصف قرن.

وفي هذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، أن الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس البنك لا يمثل محطة لاستذكار الانجازات فحسب، بل يشكل انطلاقة نحو المستقبل وتجديداً لالتزام البنك بمواصلة دعم وتمكين الأفراد والشركات والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن اختيار الاحتفاء بجميع محافظات المملكة من خلال عمل فني وطني يعكس إيمان البنك بأن نجاحه ارتبط دائماً بقربه من الناس، وأن اليوبيل الذهبي يمثل مناسبة للاحتفاء بكل من كان جزءاً من هذه المسيرة، وتجديد العهد بمواصلة تقديم قيمة حقيقية للمجتمع الأردني في مختلف أنحاء المملكة.

وأشار البطيخي إلى أن البنك يواصل تعزيز حضوره في الأردن من خلال شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب عملياته الإقليمية عبر البنك الأردني الكويتي – قبرص، ومصرف بغداد، ، والشركات التابعة للمجموعة، وفي مقدمتها الشركة المتحدة للاستثمارات المالية وشركة إجارة للتأجير التمويلي.

واختتم البطيخي بالتأكيد على أن حملة "50 سنة بين أهلنا وناسنا" تمثل رسالة اعتزاز وشكر وتقدير لكل من كان جزءاً من مسيرة البنك على مدى نصف قرن، وتجسيداً للعلاقة التي بناها مع المجتمع الأردني، واستمراراً لالتزامه بأن يبقى قريباً من الناس، وشريكاً في طموحاتهم وقصص نجاحهم للأعوام القادمة.

ويأتي إطلاق الحملة ضمن سلسلة من المبادرات والفعاليات التي ينظمها البنك احتفالاً بيوبيله الذهبي، تأكيداً على التزامه بمواصلة دوره كشريك في التنمية، وتعزيز حضوره في مختلف محافظات المملكة، بما يعكس رسالته الراسخة بأن يبقى دائماً بين أهلنا وناسنا.

للاستماع إلى أغاني المحافظات، من خلال الرابط التالي: https://jkb50.com/ar/