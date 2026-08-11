تزيد خطر السرطان 80%.. كيف تضاعف السيجارة الأولى خطر الإصابة بالسرطان؟

خبرني - قد يرتبط التدخين فور الاستيقاظ وقبل الإفطار بارتفاع مخاطر الإصابة بسرطانات الرئة والرأس والرقبة، وفق دراسات طبية.

فإذا كنت ممن يعتادون إشعال سيجارة فور الاستيقاظ وقبل تناول وجبة الإفطار، فقد تكون هذه العادة الصباحية سببًا يستحق التوقف والمراجعة، إذ تشير دراسات عدة إلى أن التدخين على معدة فارغة يمثل سلوكًا ضارًا بالصحة.

ولا تقتصر أضرار السيجارة التي يتم تدخينها «على الريق» على المخاطر المعروفة للتدخين، إذ تشير الدراسات إلى أن توقيت السيجارة الأولى بعد الاستيقاظ قد يرتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بالسرطان.

ووفق دراسة نشرتها مجلة مجتمع السرطان الأمريكي، فإن تدخين السيجارة مباشرة بعد الاستيقاظ يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بسرطانات الرئة والرأس والرقبة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يدخنون أول سيجارة لهم خلال الفترة الممتدة من 31 إلى 60 دقيقة بعد الاستيقاظ، ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تتجاوز 30%.

وقد تصل الزيادة في احتمالات الإصابة إلى 80% في بعض الحالات، وفق ما أوردته الدراسة، ما يشير إلى ارتباط توقيت أول سيجارة بعد الاستيقاظ بمستوى مخاطر الإصابة بهذه الأمراض.