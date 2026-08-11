(أبشر).. استغاثة من إربد تحرّك نشامى الأمن العام للتبرع بالدم في المدينة الطبية

خبرني - روى العميد الركن المتقاعد محمد غازي الدقامسة موقفاً إنسانياً لقائد أمن إقليم الوسط، مدير شرطة إربد السابق، العميد الدكتور محمد الزوايدة، بعدما استجاب لطلب مساعدة عاجل لتوفير وحدات دم لمريضة أُدخلت إلى مدينة الحسين الطبية.

وقال الدقامسة، في منشور له، إن أحد الموظفين من عائلة بني ياسين، وهو من سكان كفر الماء، أخبره أن شقيقته أُدخلت إلى المدينة الطبية إثر تعرضها لحالة تكسر في الصفائح، وأن ذويها طُلب منهم تأمين 20 وحدة دم بصورة عاجلة.

وأضاف أن الموظف، أمام صعوبة تأمين هذه الكمية، تذكّر العميد الزوايدة واتصل به مستنجداً، وعرّف بنفسه ونقل إليه تحيات الدقامسة وطلب مساعدته، ليأتي رد الزوايدة: «أبشر أنت والدقامسة».

وبحسب ما رواه الدقامسة، لم يطل الانتظار حتى وصل إلى المدينة الطبية باص من مديرية شرطة مادبا يقل عدداً من نشامى الأمن العام لتلبية النداء والمساهمة في تأمين الدم المطلوب.

وأشاد الدقامسة بالموقف الإنساني، معتبراً أن استجابة قائد أمني لاتصال مواطن وطلب استغاثته تعكس القيم الإنسانية التي يتحلى بها رجال الأمن العام.

ووجّه الدقامسة الشكر إلى مدير الأمن العام وقائد أمن إقليم الوسط ومدير شرطة مادبا ونشامى الأمن العام، مؤكداً أن مثل هذه المواقف الإنسانية «ليست غريبة عن نشامى أبو حسين».