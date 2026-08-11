إدارة السير: ارتفاع مؤشر الثقافة المرورية لدى الأردنيين

خبرني - أكد مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، أن ارتفاع مؤشر الثقافة المرورية لدى المواطنين ومستخدمي الطرق أسهم في انخفاض معدل ارتكاب المخالفات بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، بالتزامن مع احتفالات إعلان نتائج الثانوية العامة.

وقال العساف إن الصورة الإيجابية في التعبير عن الفرح كانت الطابع العام لاحتفالات المواطنين يوم أمس، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات أو حوادث مرورية نتيجة مظاهر الاحتفال.

وأوضح أن كوادر إدارة السير، وبناءً على توجيهات مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، نفذت خطة مرورية متكاملة في مختلف محافظات المملكة، من خلال الانتشار المرن في الميدان والعمل من داخل غرفة العمليات.

وأشار إلى أن الخطة ارتكزت على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة للتعامل مع الحركة المرورية والتنبؤ والتبليغ عن أي تعطلات على الطرق والأنفاق والتقاطعات الرئيسية، إضافة إلى رصد المواكب والتجمعات والسلوكيات التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، ما أسهم في تعزيز انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة المواطنين.

ولفت العساف إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن بعض السلوكيات داخل الأحياء السكنية عبر منصات التواصل الرسمية لإدارة السير، مؤكداً التعامل مع تلك البلاغات بسرية تامة.

ووجه العساف الشكر للمواطنين الذين التزموا بمظاهر الفرح الإيجابي، معتبراً أن ذلك يعكس تعزيز العلاقة التشاركية بين مديرية الأمن العام والمواطنين، والاستجابة لرسائل التوعية المرورية التي بثتها إدارة السير قبيل إعلان نتائج الثانوية العامة.