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وثيقة طبية تحسم الجدل حول مغادرة كومباوري للفيصلي

  • 11 أغسطس 2026
  • 14:22
وثيقة طبية تحسم الجدل حول مغادرة كومباوري للفيصلي

خبرني - كشفت وثيقة طبية تفاصيل الحالة الصحية للمحترف البوركيني باسيرو كومباوري، مهاجم الفيصلي، بما يدعم إعلان النادي الرسمي بشأن مغادرة اللاعب بسبب عدم جاهزيته الصحية، في مقابل شائعات تحدثت عن أن أسباب رحيله مالية.

وكان النادي الفيصلي قد أعلن مغادرة كومباوري بعد عدم اجتيازه المتطلبات الطبية اللازمة وعدم استعداده صحياً للانضمام إلى الفريق.

وبحسب التقرير الطبي، أظهر الفحص السريري والاطلاع على صور الأشعة والرنين المغناطيسي وجود خشونة متقدمة في الركبة اليمنى، وخشونة متوسطة في الركبة اليسرى، إلى جانب تهتك في الغضروف الهلالي الإنسي والغضروف الهلالي الوحشي.

وخلص التقرير، استناداً إلى نتائج الفحوصات ووجود تاريخ من الإصابات المتكررة، إلى اعتبار اللاعب «غير لائق».

وتفنّد الوثيقة بذلك الشائعات المتداولة التي ربطت مغادرة كومباوري للفيصلي بأسباب مالية، فيما تتوافق نتائجها مع ما أعلنه النادي بشأن الوضع الصحي للاعب وعدم جاهزيته.

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