شاكيرا تتضامن مع ضحايا زلزال كولومبيا.. ماذا قالت بعد الكارثة؟

خبرني - وجّهت الفنانة الكولومبية شاكيرا رسالة تضامن إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق عدة في بلادها.

وأعربت شاكيرا عن مساندتها للضحايا وأسرهم، عقب الزلزال القوي الذي تسبب في سقوط قتلى ومئات المصابين، إلى جانب أضرار واسعة لحقت بالمباني والمنشآت في المناطق المتضررة.

ونشرت الفنانة، البالغة من العمر 49 عامًا، رسالة باللغة الإسبانية عبر خاصية القصص في حسابها على منصة «إنستغرام»، عبّرت خلالها عن تضامنها مع المتضررين، داعية مواطني بلدها إلى الوقوف إلى جانب بعضهم بعضًا خلال الأزمة.

وأكدت شاكيرا أن مشاعرها مع جميع الأشخاص الذين عايشوا الهزة الأرضية، وكذلك مع العائلات التي تواجه ظروفًا صعبة جراء الكارثة، مشيرة إلى أن المجتمع الكولومبي اعتاد مساندة أفراده والتكاتف في أوقات الأزمات.

كما حثت مواطنيها على متابعة المستجدات المتعلقة بالزلزال والاستعداد للمساعدة، في ظل استمرار جهود فرق الإنقاذ في المناطق التي تعرضت للدمار.

وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والهيئة الجيولوجية الكولومبية، بلغت قوة الزلزال 7.4 درجة، فيما وقع مركزه في منطقة سان خوسيه ديل بالمار بإقليم تشوكو، على مسافة تقارب 250 ميلًا غرب العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وأدى الزلزال إلى انهيار عدد من المباني، بينما علق أشخاص تحت الأنقاض في بعض المناطق، وسط تحرك فرق الطوارئ والإنقاذ للبحث عن ناجين وانتشال العالقين.

وأفادت التقارير بمقتل نحو 132 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين، إلى جانب إجلاء سكان من المناطق التي تعرضت لأضرار، فيما تواصل السلطات تقييم حجم الخسائر الناجمة عن الهزة.

وامتدت تداعيات الزلزال إلى دول مجاورة، إذ شعر السكان بالهزة في كل من الإكوادور وبنما، رغم تسجيل أضرار محدودة هناك.

كما أعلنت السلطات تعليق الرحلات الجوية في عدد من المطارات الواقعة داخل المناطق المتضررة، بالتزامن مع الإجراءات المتخذة للتعامل مع آثار الزلزال وضمان سلامة السكان.

وفي مدينة كالي، وصف شهود حالة من الذعر أعقبت الهزة، مع انهيار مبانٍ وتصاعد الغبار في عدد من المواقع، بينما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث بين الأنقاض، في محاولة للوصول إلى أشخاص قد يكونون عالقين تحت المباني المنهارة.

وقالت الهيئة الجيولوجية الكولومبية إن الزلزال يُعد الأقوى الذي تشهده البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرة إلى وقوع هزات ارتدادية بعد الزلزال الرئيسي.

وتأتي رسالة شاكيرا في ظل استمرار أعمال الإنقاذ وتقييم الأضرار، بينما تواجه الأسر المتضررة تداعيات الكارثة التي ضربت مناطق عدة من البلاد.